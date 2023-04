I mercenari di Putin ora vogliono marciare su Mosca

La Russia potrebbe essere sull'orlo di un'altra guerra, stavolta interna, tra cristiani ortodossi e musulmani. Al centro della diatriba ci sono i piani per la costruzione della moschea più imponente di tutta la Russia, che dovrebbe sorgere nel distretto di Kosino-Ukhtomsky, alla periferia di Mosca. Il municipio ha destinato una zona di 10 ettari alla costruzione dell'enorme moschea, che nei piani dovrebbe riuscire a ospitare fino a 70mila persone. Una novità che non è stata ben accolta dai residenti, che a partire dallo scorso febbraio hanno organizzato diverse manifestazioni di protesta, al grido di "Dio è con noi". I cittadini di etnia russa si oppongono alla costruzione della moschea, non soltanto perché dovrebbe sorgere nei pressi di un laghetto sacro e di una chiesa, ma anche perché temono che la nuova struttura provochi ingorghi, un afflusso di migranti e un aumento della criminalità.

Le notizie sulle proteste nel distretto di Kosino-Ukhtomsky, l'ultima delle quali è avvenuta soltanto alcuni giorni fa, sono arrivate anche nella trincea russa, attirando l'attenzione del leader ceceno Ramzan Kadyrov, che ha definito "una provocazione" le proteste contro la moschea, e "vigliacchi" i manifestanti, invitandoli ad andare al fronte per combattere in guerra. In un post su Telegram, riportato da diverse agenzie di stampa internazionali, il governatore della Cecenia, regione in cui la maggior parte delle persone sono musulmane, si è scagliato contro gli organizzatori di queste manifestazioni: "Agiscono al servizio degli interessi occidentali e stanno cercando di creare una spaccatura tra i cittadini del nostro Paese. Se la loro intenzione è quella di proteggere la terra russa, allora dovrebbero venire in trincea con le mitragliatrici".

Dopo la minaccia dei ceceni di marciare verso Mosca è arrivata la risposta, tutt'altro che amichevole, dell'esercito russo. In un video postato sui social alcuni soldati si scagliano contro chi ha autorizzato la costruzione della moschea: "I funzionari che hanno firmato quelle carte in nome non del popolo o della fede, ma delle loro tasche, dovranno risponderne a noi, non sulla carta, ma faccia a faccia in presenza nostra. Non vi consentiamo di infangare la nostra fede ortodossa". Una situazione ad alta tensione in grado di generare un conflitto tra musulmani e cristiani ortodossi, una battaglia interna che Putin non si può certo permettere.