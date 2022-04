La "fine" del Moskva: cosa sappiamo sull'incrociatore russo affondato

La Moskva, l'ammiraglia della flotta russa, è affondata nel Mar Nero, portando con sé molti interrogativi. La notizia dell'affondamento è stata confermata anche dalla Russia, ma rimane da chiarire cosa abbia provocato la "fine" dell'imponente nave russa. Secondo Kiev e gli Stati Uniti sarebbe stata colpita da due missili, una versione già smentita da Mosca, che ha parlato di un incendio a bordo provocato da un'esplosione. Una cosa è certa, la Moskva è affondata e per la flotta di Putin si tratta di un vero colpo, considerando che l'ammiraglia era la nave da guerra più grande attiva nel Mar Nero.

Gli Usa: "Colpita da due missili, ci soono vittime"

Fli Stati Uniti sostengono la versione di Kiev, secondo cui la Moskva sarebbe stata colpita e affondata da due missili lanciati di fabbricazione ucraina. Secondo il Pentagono ci sarebbero state anche diverse vittime tra i militari che si trovavano a bordo dell'incrociatore russo. Il numero al momento non sarebbe chiaro, ma l'equipaggio della nave è composto da circa 500 persone. L'intelligence statunitense ha invece escluso che a bordo della Moskva ci fossero delle armi nucleari: "Non abbiamo identificato un corrispondente movimento di armi nucleari. Inoltre, dato che il Moskva è un incrociatore per la difesa aerea, posizionare armi nucleari a bordo sarebbe particolarmente insolito". Tra le vittime ci sarebbe anche il comandante dell'incrociatore, Anton Kuprin: la notizia è stata resa nota da Anton Gerashchenko, consigliere del ministero ucraino dell'Interno. Kuprin era il comandante che diede l'ordine di bombardare l'isola dei Serpenti il primo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina.

La Russia parla di incendio: giallo sui superstiti

Intanto il Cremlino continua a smentire questa versione dei fatti, continuando a parlare di un'esplosione a bordo, che ha poi provocato l'affondamento della nave. Intanto il personale dell'equipaggio sopravvissuto è riuscito a raggiungere Sebastopoli, in Crimea, dove le autorità russe hanno organizzato una cermionia per commemorare la perdita della Moskva. La Bbc ha mostrato le immagini di una corona di fiori con un nastro nero e la scritta "alla nave Moskva" e di prete ortodosso presente alla cerimonia. La Moskva "era un simbolo per tutti, il simbolo del nostro potere, della nostra speranza, della rinascita della nostra flotta negli anni Novanta", ha detto il capitano della riserva Sergei Gorbachev prendendo la parola durante la cerimonia.

La perdita della Moskva "è una tragedia per le decine di migliaia di persone che vi hanno servito a bordo negli ultimi 20 anni", ha aggiunto il sacerdote. La Russia non ha fornito alcuna notizia su morti a bordo della nave. Secondo il ministero della Difesa, l'equipaggio è stato tratto in salvo da altre navi. Mosca sostiene che l'incrociatore è affondato durante una tempesta in mare, dopo un incendio e un'esplosione a bordo, mentre gli ucraini rivendicano di aver colpito la nave con due missili. Non vi sono datti ufficiali sul numero delle persone a bordo, che secondo le stime sarebbero state 510. L'ex deputato russo Ilya Ponomaryov, ora residente a Kiev, afferma che sono sopravvissuti solo in 58.