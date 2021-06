“Dalla più bella alla più brutta”: la mostra sulle studentesse che sta facendo discutere in Cina

Il confine tra misoginia e libertà di espressione è davvero sottile. Lo ha sperimentato a sue spese l’artista Song Ta, autore di una mostra alquanto discutibile sulle caratteristiche fisiche delle donne. L’artista ha fotografato e filmato di nascosto migliaia di studentesse in un campus universitario poi ha fatto un collage di questo materiale e lo ha esposto. Il problema non è sorto per il fatto di aver catturato immagini senza il consenso delle dirette interessate, quando nell’aver accompagnato quelle riprese a giudizi sotto il profilo estetico.

La mostra

La mostra, esposta al museo privato di arte contemporanea Ocat di Shanghai aveva un doppio titolo: uno in inglese e uno in cinese. Il primo era “Uglier and Uglier” (tradotto sempre più brutte), il secondo “Jiaohua” (Fiori di campus). Consisteva in cinquemila immagini di donne numerate e catalogate dalla più bella alla più brutta. Una sorta di classifica, di concorso di bellezza ma reso pubblico con tanto di commenti impietosi su perfette estranee scelte solo perché transitavano in un determinato momento all’interno del college. Ovviamente la mostra ha suscitato aspre critiche anche sui social network cinesi, tanto da spingere il museo a cancellare la mostra.

Una decisione presa sia per le critiche di misoginia e oggettivizzazione del corpo femminile che sono piovute da più parti sia ancora per la paura di un’azione legale collettiva da parte delle donne riprese a loro insaputa e sottoposte a giudizi a volte pesanti, come se fossero oggetti. Lo ha paventato il giurista cinese Zhang Bo, chiamato in causa dal tabloid di lunga inglese Global Times, dichiarando che la mostra vìola le norme del nuovo codice civile. L’artista si è difeso spiegando di aver semplicemente numerato le donne che camminavano di fronte a lui in un campus e di averle classificate secondo il proprio gusto personale sostenendo il suo ‘diritto di dire la verità’. Intanto l’opera è stata ritirata.

Non è la prima pubblicazione dell'“opera”

C’è da dire però che non è la prima volta che questa mostra suscita polemiche perché non è la prima volta che viene esposta. La collezione risale a quasi dieci anni fa. L’artista cinese sta raccogliendo queste immagini da anni. La prima volta le ha confezionate e il risultato è stato esposto all’Ucca di Pechino, uno tra i più prestigiosi musei di arte contemporanea. Anche in quel caso Song Ta fu bersaglio di recensioni negative, il polverone si alzò ma non lo travolse e la questione diventò quasi marginale assorbita da altre notizie del momento. Adesso invece l’ha riproposta, ospitata dal museo privato di arte contemporanea Ocat, e lo scandalo è stato immediato e forte. La mostra è stata chiusa al pubblico, ma resta l’interrogativo: quanto è labile il confine tra giudizio personale e offesa?