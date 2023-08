La caccia senza precedenti al mostro di Loch Ness

Droni, telecamere e attrezzature hi-tech per scovare il leggendario mostro di Loch Ness. Sta per iniziare, a 90 anni dal primo presunto avvistamento, la caccia da record al leggendario abitante del lago scozzese. Nel fine settimana tra sabato 26 e domenica 27 agosto, andrà in scena la più grande spedizione di caccia organizzata negli ultimi 50 anni per trovare Nessie, come viene affettuosamente definita la creatura che, secondo le leggende, vive in solitudine nel lago di Loch Ness.

Esperti e appassionati, riuniti nella Loch Ness Centre e nella Loch Ness Exploration, si apprestano a setacciare il lago utilizzando strumenti finora mai usati: droni, telecamere a infrarossi, idrofoni moderni in grado di percepire suoni ben al di sotto della superficie del lago. Chi vorrà, potrà partecipare allo 'show' anche online, cercando magari di individuare un'ombra o un'increspatura sospetta dell'acqua davanti allo schermo di un pc.

La "febbre per il mostro", favorita dal basso livello del lago che faciliterebbe le operazioni, ha fatto felici albergatori e ristoratori della zona, che secondo i media britannici segnalano un aumento massiccio di prenotazioni e clienti. E poco importa se l'ultima vera missione scientifica - organizzata nel 2018 dai ricercatori delle università di Otago, Copenhagen, Hull e delle Highlands - abbia escluso, sulla base anche di analisi del Dna, la presenza di qualsiasi creatura associabile alla categoria "mostro".

Continua a leggere su Today.it...