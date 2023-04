"Ho perso un motore": fiamme dall'aereo, pilota lancia il mayday

Per i passeggeri non deve essere stata una bella esperienza, ma alla fine tutto si è risolto senza danni. Il motore di un aereo dell'American Airlines ha preso fuoco poco dopo il decollo dall'aeroporto di Columbus, in Ohio. L'aeromobile in questione, un Boeing 737-800, era diretto a Phoenix ma è stato costretto a tornare indietro effettuando un atterraggio d'emergenza nello stesso scalo da cui era decollato. Non appena si è accorto del problema, uno dei due piloti ha lanciato il "mayday" informando la torre di controllo di aver perso il motore numero 2 a causa di un "bird strike", ovvero dopo l'impatto con uno o più uccelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bird strike è uno degli eventi più temuti dai piloti e di solito si verifica durante il decollo o l'atterraggio. In ogni caso, gli aerei di linea come il Boeing 737 sono in grado di volare anche con un solo motore proprio per far fronte a eventuali avarie ai propulsori. Sui social circolano diversi video che documentano l'episodio avvenuto a Columubus: in uno dei filmati si vede chiaramente uno dei motori che va a fuoco. Alla fine, dopo minuti di apprensione, l'aeromobile è riuscito a toccare terra, in sicurezza, sulla pista dell'aeroporto internazionale di John Glenn Columbus. Nessun passeggero è rimasto ferito. Sul caso indaga la Federal Aviation Administration.