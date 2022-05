Si tuffa dalla scogliera e sbatte sulle rocce: ex calciatore muore davanti alla famiglia

L'ex calciatore olandese Mourad Lamrabatte, è morto dopo aver tentato un tuffo acrobatico da una scogliera: l'impatto con le rocce non ha lasciato scampo al 31enne, deceduto sotto gli occhi dei suoi familiari. Il dramma è avvenuto sull'isola di Maiorca, in Spagna, dove l'ex giocatore del Vitesse si trovava in vacanza insieme a moglie e figli: la terribile scena è stata filmata con un cellulare da una barca che si trovava nei pressi della scogliera.

Nel video, che preferiamo non mostrare, si vede Lamrabatte tentare il tuffo da un'altezza di oltre trenta metri ma non riesce a superare le rocce sottostanti, finendo per rovinare sulla scogliera e poi in mare, tra le urla della moglie e dei figli. Inutili i tentativi di salvare l'ex calciatore: quando il suo corpo è stato rinvenuto, nei pressi della baia di Sana Ponsa, era ormai senza vita. Secondo i primi risultati dell’autopsia disposta dalla magistratura locale, l’ex calciatore non è morto direttamente per le ferite riportate nell’impatto ma è annegato in uno stato di semi coscienza in cui era finito dopo lo schianto contro le rocce.

Il 31enne aveva militato per alcune stagioni nella squadra riserve del Vitesse Arnhem, club dell'Eredivisie (il campionato olandese), e nel 2010 aveva messo a segno un gol con la prima squadra durante un'amichevole. Il Vitesse, attraverso una nota, ha espresso le condoglianze per la famiglia di Lamrabatte: "Il Vitesse ha ricevuto la triste notizia che Mourad Lamrabatte è tragicamente morto. Ha vestito i colori del club durante la stagione 2010/2011, quando faceva parte della squadra U23 che quella stagione ha vinto la Coppa U23".