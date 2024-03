Il movimento di israeliani e palestinesi che accende la speranza di una pace in Medio Oriente

Mentre coloni estremisti bloccano gli aiuti umanitari diretti alla Striscia, c'è un gruppo di persone, israeliani e palestinesi insieme, che sta organizzando decine di convogli in Israele diretti nel territorio in guerra per portare cibo e medicine. Questi pacifisti indossano magliette viola con la scritta "Non affamate Gaza!", ma agli specchietti delle loro vetture hanno attaccato anche dei nastri gialli, simbolo della campagna per riportare a casa gli ostaggi sequestrati da Hamas durante il terribile attacco del 7 ottobre. Sono gli attivisti di Standing Together, un gruppo di persone che ha deciso di non arrendersi all'odio, alla rabbia e alla voglia di vendetta, e di lottare per un futuro in cui israeliani e palestinesi possano vivere finalmente in pace e armonia. Dopo lo scoppio della guerra, mente in Israele i sentimenti principali più diffusi sembravano essere paura e la rabbia, loro hanno provato a farsi portatori di armonia e hanno deciso di organizzare le "guardie della solidarietà".

Si tratta di gruppi che lavorano per aiutare coloro che si trovavano in difficoltà perché evacuati dalle proprie case dopo l'attacco di Hamas, coloro che avevano perso dei cari nel massacro del 7 ottobre, i parenti degli ostaggi, ma anche per provare a prevenire atti di violenza contro gli arabi e a sensibilizzare sulle sofferenze dei civili nella Striscia. "Ebrei e arabi, supereremo tutto questo insieme", si leggeva in Yiddish e arabo sui loro post su Facebook e sui social, ma anche sui manifesti e i volantini che distribuivano per strada, già pochi giorni lo scoppio della guerra. Ma non tutti hanno apprezzato il loro messaggio. Il 18 ottobre due dei loro militanti, Rimon e Muhammad, un ebreo e un arabo, sono stati arrestati dalla polizia a Gerusalemme per aver distribuito questi volantini. I loro manifesti e anche le loro magliette con scritte in ebraico e arabo sono state confiscate. Alcuni attivisti hanno anche ricevuto minacce di morte da alcuni estremisti.

פעילי ההתנועה שלנו, רימון ומוחמד, מעוכבים כרגע בירושלים על ידי המשטרה כי - תחזיקו חזק - הם תולים פוסטרים שכתוב עליהם ״יהודים וערבים, נעבור את זה ביחד״. הפוסטרים הוחרמו והחולצות בעברית ובערבית הוחרמו גם הן. המשטרה משקיעה את זמנה בלסתום פיות במקום בלשמור עלינו. בושה ומעל הכל - סכנה pic.twitter.com/91tBdhAKhz — עומדים ביחד نقف معًا Standing Together🟣 (@omdimbeyachad) October 18, 2023

Ma loro non si sono arresi, e sono andati avanti. E il loro messaggio, si sta facendo lentamente ma costantemente largo nella società israeliana, e il movimento sta crescendo, seppur a piccoli passi, con nuovi membri che aderiscono ogni giorno. "Siamo un movimento arabo-ebraico, lavoriamo nella società israeliana e stiamo cercando di costruire la fiducia e la volontà politica che possa portare alla fine della violenza, degli attentati e dell'occupazione, e al raggiungimento di una pace israelo-palestinese che garantisca l'indipendenza, la sicurezza e la dignità di tutti", spiega a Today.it Itamar Avneri, uno dei leader del movimento.

Standing Together è nato nel 2015, subito dopo la terza intifada che fu denominata dei 'lupi solitari', con diversi israeliani che furono uccisi con numerosi attacchi con coltelli o investiti volontariamente da veicoli guidati da terroristi. "È stato un periodo davvero terribile. Ebrei e arabi avevano paura. E durante quei momenti di terrore, Benjamin Netanyahu, che era premier anche all'epoca, disse alla popolazione: 'Mi è stato chiesto se vivremo sempre con la spada', cioè in uno stato di guerra e violenza, 'e la risposta è sì'. Così disse, prospettando un futuro fatto solo di violenza", ricorda Avneri.

"Il sistema politico non rispose al terrore, ma accettò questa realtà come insostituibile. E fu allora che decidemmo di creare il primo gruppo per batterci contro questa mentalità. Volevamo speranza. Volevamo costruire speranza, e farlo dal basso, partendo dalle strade. Così organizzammo la prima manifestazione a Gerusalemme verso la fine del 2016. Credevamo si sarebbero presentate al massimo tre o 400 persone, invece ne arrivarono più di 2mila. Ben oltre le nostre più rosee aspettative. Fu allora che capimmo che in tanti la pensavano come noi, che ci sono ebrei e arabi che credono nella possibilità di vivere in pace e in armonia, e che dobbiamo restare uniti. E così nacque Standing Together".

Da allora sono nati decine di 'capitoli', gruppi stabili in varie città del Paese che organizzano iniziative politiche, manifestazioni e dibattiti. "Siamo la principale forza politica organizzata all'interno delle università, abbiamo più di 5mila membri effettivi, ma i simpatizzanti e quelli con cui collaboriamo sono molti di più. Non ci battiamo solo per la pace, ma facciamo anche battaglie sociali, come quella per l'aumento del salario minimo, sempre arabi ed ebrei insieme".

Dopo il massacro del 7 ottobre, con quasi 1200 israeliani uccisi da Hamas, la maggiora parte dei quali civili, e oltre 250 ostaggi catturati, per il movimento è stato in un certo senso un momento di svolta. Il loro progetto poteva implodere o trovare un nuovo slancio. La situazione non era semplice. La rabbia e la sfiducia verso un'ipotesi di pace sembrava svanire nella nazione, con l'esercito lanciato in una guerra che ora, a cinque mesi dal suo inizio, ha portato all'uccisione di oltre 30mila palestinesi, in gran parte civili, e alla distruzione di gran parte delle infrastrutture civili della Striscia, dove ormai la situazione umanitaria è catastrofica.

"La nostra paura era che sarebbe scoppiata la violenza in Israele, il ministro alla Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, disse alla popolazione di prepararsi a nuovi pogrom contro gli ebrei. Abbiamo capito che non potevamo fermarci, che dovevamo agire subito, anche se pure nelle nostre fila c'erano paura e anche rabbia, Anche odio. Ma non ci siamo arresi a questi sentimenti, perché sappiamo che non porteranno da nessuna parte". Così sono stati organizzate le 'guardie della solidarietà'. "Il loro principale scopo è mostrare nel concreto che siamo meglio di chi ci vuole in constante stato di guerra, che sappiamo che dobbiamo dividerci questa terra, le nostre città e non radere tutto al suolo".

Dal 7 ottobre sono state fondate almeno una dozzina di questi gruppi, che si sono aggiunti alle otto sezioni già attive. Sono stati creati anche undici nuovi capitoli studenteschi, oltre ai nove già esistenti. Da quel tremendo massacro, il movimento ha condotto più di cento attività, tra cui conferenze congiunte per arabi ed ebrei in ebraico e arabo a Tamra, Nazareth, Abu Ghosh, Lod, Gerusalemme, Be'er Sheva, Tel Aviv e altre sedi.

I militanti dell'organizzazione hanno visitato ospedali per incontrare soldati feriti e parlare con équipe mediche ebraiche e arabe, hanno inviato pacchi di cibo e altre cose a famiglie in difficoltà, fatto visita a coloro che hanno perso un caro, ucciso o rapito, nell'attacco del 7 ottobre, e hanno monitorato casi di violenza razzista in Israele. E chiedono un cessate il fuoco immediato e la liberazione degli ostaggi. Adesso stanno anche organizzando convogli umanitari diretti a Gaza, anche se a nessuno di questi è stato dato il permesso di entrare nella Striscia. Certo si tratta ancora di azioni sostenute da una minoranza della popolazione, ma che accendono un barlume di speranza sulla possibilità di un futuro di pace.

"In mezzo a tutto questo orrore io sono ottimista - dice Avneri - per due motivi principali. Il primo è che i pogrom previsti dagli estremisti come Ben-Gvir non si sono realizzati. E poi perché l'attacco del 7 ottobre ha reso chiaro a tutti che l'occupazione è qualcosa di reale e di cui ci dobbiamo occupare. Prima era quasi come se non esistesse per noi israeliani, qualcosa che sembrava creare un minimo rischio forse, ma di cui si sarebbe occupato l'esercito e che non ci avrebbe davvero toccato più di tanto. Adesso sappiamo che non è così. Sappiamo che in un modo o nell'altro dobbiamo trovare una soluzione. Quella che propongono gli estremisti è la guerra permanente e una nuova Nakba", la 'catastrofe' in arabo, quando 700mila palestinesi furono di fatto cacciati delle loro case con la creazione di Israele nel 1948, "l'altra è trovare una volta e per tutte un accordo di pace, questa volta vero e che funzioni, o non ne usciremo più. Sappiamo che non è facile, non ci illudiamo, ma pensiamo sia possibile. E il momento di farlo è ora, consapevoli che solo la pace porterà sicurezza a tutti".