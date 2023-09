Mangiano biscotti alla cannabis: novanta bambini in ospedale

Mangiano biscotti alla cannabis comprati per strada: novanta bambini finiscono in ospedale. Succede alle scuole primarie di Pulamadibogo, a nord-ovest di Pretoria, in Sudafrica. I piccoli studenti avevano acquistato la colazione alle bancarelle di alcuni venditori ambulanti, lungo la strada che li porta ogni giorno a scuola.

Dopo averli ingeriti, una volta in classe i bimbi hanno subito avvertito nausea, mal di stomaco e vomito. Gli insegnanti preoccupati hanno allertato i servizi di emergenza e sono stati tutti accompagnati in vari ospedali della zona. Il dipartimento dell'Istruzione in una nota comunica che quasi tutti sono poi stati dimessi senza conseguenze, "solo tre studentesse rimangono in ospedale e stanno ancora ricevendo le cure mediche necessarie per tornare in salute".

Due ragazzi, di età compresa tra 21 e 19 anni, i venditori degli "snack", sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio e compariranno oggi in pretura a Soshanguve. Si attendono i risultati di un minuzioso rapporto tossicologico per confermare che si tratti di cannabis.

L'incidente ha comprensibilmente causato molta preoccupazione nei genitori per la sicurezza dei loro figli. All'inizio di quest'anno, il partito sudafricano dell'Alleanza Democratica (Ds) ha chiesto maggiore controllo sui venditori ambulanti, dopo che otto bambini erano già stati ricoverati dopo aver mangiato i cosiddetti "space cookies" fuori dalla scuola.

PULAMADIBOGO LEARNERS DISCHARGED FROM HOSPITAL



Gauteng Education MEC @matomekopano is pleased to inform the public that about 87 learners from Pulamadibogo Primary School in Soshanguve who were hospitalised after consuming space cookies have now been discharged. pic.twitter.com/ONpoP0PHYd September 21, 2023

Continua a leggere su Today.it...