Quanti soldi servono per comprare all'asta i mitici pantaloncini di Muhammad Ali

I pantaloncini indossati da Muhammad Ali durante il suo mitico incontro contro Joe Frazier nelle Filippine nel 1975 potrebbero essere venduti per diversi milioni di dollari da Sotheby's, durante un'asta sportiva che si preannuncia memorabile.

In mostra da oggi nella sede di Sotheby's a New York, i pantaloncini bianchi con strisce nere del brand Everlast, indossati dalla leggenda del pugilato durante "Thrilla in Manila", sono già pervenute cinque offerte, l'ultima delle quali da 3,8 milioni di dollari. Ma Sotheby's ha spiegato che il prezzo di riserva, l'importo minimo fissato dal venditore, non è ancora stato raggiunto. La casa d'aste non ha fornito informazioni sull'identità del venditore ne' sul prezzo minimo. La vendita, iniziata il 27 marzo, prosegue fino al 12 aprile.

Thrilla in Manila

"Thrilla in Manila" (anche "The Thriller in Manila") è il soprannome dato al terzo e ultimo incontro di pugilato tra Muhammad Ali e Joe Frazier, combattuto il 1º ottobre 1975 a Quezon City nell'area metropolitana di Manila. Ali vinse il match via ko tecnico dopo che il secondo di Frazier, Eddie Futch, chiese l'interruzione della contesa al termine del 14º round. Il nome dell'evento deriva dalle frequenti provocazioni di Ali prima dell'incontro. Lo storico match è considerato tra i migliori nella storia dello sport. Nel caldo soffocante delle Filippine, allora sotto la dittatura di Marcos, Ali cementò la sua leggenda: "E' stato come la morte. La cosa più vicina alla morte", disse dopo aver vinto. Mohamed Ali è morto nel 2016, a 74 anni, lasciando un'immensa eredità sportiva ma anche l'esempio da attivista per i diritti degli afroamericani.