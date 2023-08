Muore 16enne costretta a dormire in una capanna perché aveva il ciclo

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata costretta a dormire e a restare rinchiusa in una capanna perché aveva le mestruazioni. È accaduto in Nepal, dove ci sono ancora molte persone che rispettano l'antica pratica, ormai illegale, del chhaupadi, che obbliga le donne con il ciclo a stare fuori casa perché ritenute impure e intoccabili. Come racconta il Guardian, la giovane Anita Chand, del distretto di Baitadi, nell'ovest del Paese, al confine con l'India, è morta a causa del morso di un serpente mentre dormiva.

La sua morte è il primo decesso riportato a causa del chhaupadi dal 2019 e gli attivisti temono che i progressi compiuti per eliminare la pratica vengano erosi. Il chhaupadi si basa sulla credenza secolare che le donne e le ragazze siano impure e intoccabili durante le mestruazioni, per questo non possono svolgere una serie di attività e in alcuni casi sono bandite in "capanne mestruali" per tutto il periodo. Questa pratica, legata all'induismo, è stata vietata nel 2005 ed è punibile con un massimo di tre mesi di carcere e una multa di 3mila rupie nepalesi (20 sterline), pene insomma non severissime. "Stiamo lavorando per porre fine a questa pratica, ma abbiamo ancora molto da fare", ha dichiarato Bina Bhatta, vicepresidente della municipalità rurale di Pancheshwar, a Baitadi.

L'ultimo decesso segnalato per questa pratica risale al 2019. Parwati Budha Rawat, 21 anni, morì dopo aver trascorso tre notti in una capanna all'aperto. La sua morte fu il quinto caso segnalato quell'anno e suo cognato fu condannato a tre mesi di carcere. Diverse donne e ragazze sono morte per attacchi di animali e per inalazione di fumo dopo aver acceso fuochi in capanne senza finestre. La morte di Rawat aveva stimolato la creazione di programmi e campagne in tutto il Paese per porre fine a questa pratica. Migliaia di capanne d'epoca sono state distrutte, ma sembra che stiano iniziando a essere ricostruite.

