Muore in sciopero della fame leader della Jihad islamica, lancio di razzi da Gaza

Gruppi militanti armati palestinesi hanno sparato razzi da Gaza verso il sud di Israele, dopo che un leader della Jihad islamica è morto in carcere in seguito a uno sciopero della fame di 87 giorni, il primo decesso di questo tipo in più di tre decenni. Israele ha risposto con una incursione di carri armati che hanno sparato verso la Striscia. Khader Adnan, che era in attesa di giudizio, è stato trovato privo di sensi nella sua cella e portato in ospedale questa mattina, dove è stato dichiarato morto dopo i tentativi di rianimarlo.

Dopo la diffusione della notizia, centinaia di persone sono scese in strada a Gaza per manifestare a sostegno di Adnan e in segno di lutto. Due distinti lanci di razzi sono stati lanciati contro Israele, rivendicati da un gruppo ombrello di fazioni militanti, tra cui Hamas e la Jihad islamica. "Chiunque cerchi di danneggiare i cittadini di Israele, se ne pentirà", ha promesso il ministro della Difesa di Tel Aviv, Yoav Gallant, prima di tenere una riunione di sicurezza con il capo di stato maggiore Herzi Halevi. La moglie di Adnan, Randa Moussa, ha detto che la morte del marito è stata un "motivo di orgoglio". Venerdì aveva dichiarato all'Afp che le sue condizioni di detenzione erano "molto difficili" e che Israele si era rifiutato di trasferirlo in un ospedale civile. "Non vogliamo che venga versata una goccia di sangue, non vogliamo che nessuno risponda al martirio dello sceicco (Adnan), non vogliamo che qualcuno lanci razzi e che poi in risposta venga colpita Gaza", ha detto oggi.

L'esercito israeliano ha dichiarato che almeno tre missili sono stati lanciati nelle ore successive alla morte di Adnan e altri 22 nel tardo pomeriggio. Quattro sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea israeliani, gli altri sono caduti in campo aperto e solo due in centri urbani ferendo tre persone. Uno ha colpito un cantiere a Sderot e un altro il cortile di una casa. Dei tre feriti il più grave è un lavoratore straniero sui 20 anni. Una donna 49 anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere rimasta leggermente ferita mentre si dirigeva verso il rifugio.

Gli ultimi razzi sono stati rivendicati, in una dichiarazione congiunta, dai gruppi armati di Gaza, che li hanno presentati come "una prima risposta" alla morte di Adnane. Dopo l'annuncio del suo decesso, la Jihad islamica, organizzazione considerata "terroristica" da Israele, Stati Uniti e Unione europea, ha dichiarato che Israele "pagherà il prezzo di questo crimine". Nell'agosto del 2022, tre giorni di scontri tra Israele e la Jihad islamica hanno causato la morte di 49 palestinesi, tra cui 12 membri della Jihad islamica secondo il movimento, e almeno 19 bambini secondo le Nazioni Unite. Circa 200 razzi sono stati lanciati dalla Jihad islamica da Gaza verso Israele, ferendo tre persone.

Dal 2011, Adnan aveva condotto almeno tre scioperi della fame per protestare contro le detenzioni senza accuse da parte di Israele. La forma di protesta estrema è stata utilizzata da altri prigionieri palestinesi, a volte in massa, ma nessuno è morto dal 1992. Contestando il resoconto del Servizio carcerario, l'avvocato di Adnan, JamilAl-Khatib, e un medico di un gruppo per i diritti umani che lo ha incontrato di recente, hanno accusato le autorità israeliane di avergli negato l'assistenza medica. "Abbiamo chiesto che fosse trasferito in un ospedale civile dove potesse essere seguito adeguatamente. Purtroppo, tale richiesta è stata accolta con intransigenza e rifiuto", ha dichiarato Al-Khatib alla Reuters.

Adnan, 45 anni, era di Jenin, nella Cisgiordania occupata da Israele. Fonti della Jihad islamica hanno detto che era uno dei suoi leader politici. La fazione ha una presenza limitata in Cisgiordania ma è il secondo gruppo armato più potente nella Striscia di Gaza governata da Hamas, dove le forze israeliane hanno combattuto una breve guerra contro di essa lo scorso agosto. Lina Qasem-Hassan di Physicians for Human Rights in Israele ha detto di aver visto Adnan il 23 aprile, quando aveva perso 40 chili e aveva difficoltà a respirare, ma era cosciente. "La sua morte poteva essere evitata", ha dichiarato Qasem Hassan a Reuters, affermando che diversi ospedali israeliani avevano rifiutato di ricoverare Adnan dopo le sue brevi visite al pronto soccorso.

Il Servizio carcerario ha dichiarato che il ricovero in ospedale non era un'opzione, poiché Adnan aveva rifiutato "persino un'ispezione preliminare". Secondo l'Associazione dei prigionieri palestinesi, Adnanan è stato arrestato da Israele 12 volte e ha trascorso circa otto anni in prigione, per lo più sotto la cosiddetta "detenzione amministrativa" o detenzione senza accuse. Israele afferma che tali detenzioni sono necessarie quando le prove non possono essere rivelate in tribunale a causa della necessità di mantenere segrete le fonti di intelligence. I palestinesi e i gruppi per i diritti sostengono che questa pratica viola il diritto a un giusto processo.