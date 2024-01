Dalla ketamina all'Lsd: le società di Elon Musk sono preoccupate per il suo consumo di droghe

Negli ultimi anni alcuni dirigenti e membri del consiglio di amministrazione delle aziende di Elon Musk, e altre persone vicine all'uomo più ricco del mondo, sarebbero preoccupati dalla sua regolare assunzione di droghe. In particolare i manager pensano che tutto ciò potrebbe avere conseguenze importanti non solo per la sua salute, ma anche per le sei società e i miliardi di asset che supervisiona. Accuse pesanti che vengono da un istituzione del giornalismo economico americano, il Wall Street Journal, che riporta anche alcuni episodi.

Secondo il quotidiano americano, Musk avrebbe fatto uso di Lsd, cocaina, ecstasy e funghi psichedelici, durante feste private in tutto il mondo, dove i partecipanti firmano accordi di non divulgazione o rinunciano ai loro cellulari per entrare. E sempre secondo il Wsj, avrebbe assunto anche droghe illegali con Steve Jurvetson, attuale membro del cda di SpaxeX.

Persone vicine a Musk, che ora ha 52 anni, avrebbero affermato che il suo uso di droghe è tuttora regolare, in particolare il consumo di ketamina, per cui dichiara di avere una prescrizione medica. L'uso illegale di droghe, scrive il quotidiano finanziario, rappresenterebbe probabilmente una violazione delle politiche federali che potrebbe mettere a repentaglio i miliardi di dollari di SpaceX in contratti governativi.

Il magnate americano aveva ammesso nel 2017 di soffrire di sindrome bipolare e nel 2021, durante la trasmissione satirica "Saturday Night Live" aveva detto che gli era stata diagnosticata anche la sindrome di Asperger. E i suoi comportamenti, anche nell'assunzione di droghe, sono spesso alla luce del sole. Nel 2018 aveva fumato marjuana durante uno show televisivo. Musk è inoltre un assiduo frequentatore del "Burning Man", il festival che si tiene ogni anno nel deserto del Nevada, famoso per essere uno spazio di creatività e libertà, ma anche per il largo e libero uso di droghe. Ma oggi tutto questo potrebbe essere un problema.

L'uso illegale di droghe, oltre a infrangere le 'policy' di SpaceX e Tesla, rappresenta infatti una violazione delle politiche federali che potrebbe mettere a repentaglio i miliardi di dollari di SpaceX in contratti governativi con la Nasa. L'azienda aerospaziale di Musk è l'unica società americana autorizzata al trasporto degli astronauti sulla Iss. Ma non solo, Space X ha anche un contratto con il Pentagono che acquista razzi e usa le sue reti satellitari. Senza dimenticare che Musk, come Ceo e fondatore di SpaceX, ha il nullaosta su informazioni importanti sulla sicurezza nazionale.

Il magnate americano è insomma parte integrante del valore delle sue aziende, e i suoi comportamenti metterebbero potenzialmente a rischio circa mille miliardi di dollari di asset, decine di migliaia di posti di lavoro e gran parte del programma spaziale statunitense. Finora gli investitori avrebbero sempre discusso in privato del suo uso di droghe e chiuso un occhio per gli straordinari risultati degli ultimi anni. Ma ora potrebbero non nascondere più i loro timori, conclude il Wall Street Journal.