Musk: "Stop a internet in Ucraina per evitare una terza guerra mondiale"

La decisione di SpaceX, una delle società gestite dal patron di Tesla Elon Musk, di sospendere l'uso del suo servizio di internet satellitare da parte dell'eserccito ucraino è stata presa per evitare una "escalation del conflitto che potrebbe portare alla terza guerra mondiale". Lo ha detto lo stesso Musk rispondendo a una domanda di un ex astronauta della Nasa.

Il caso era scoppiato la scorsa settimana, quando la amministratire delegata di SpaceX, Gwynne Shotwell, aveva annunciato che Starlink, la rete di satelliti della società che consente la connessione internet al posto delle reti terrestri, avrebbe ridotto l'accesso all'Ucraina. La restrizione, secondo quanto spiegato da Shotwell, è nata in seguito alla violazione degli accordi tra SpaceX e Kiev, in base ai quali i satelliti sarebbero sovuti servire solo a scopi umanitari e non militari. A quanto pare, l'esercito di Volodymyr Zelensky ha sfruttato la connessione, divenuta fondamentale dopo la distruzione delle infrastrutture di telecomunicazione del Paese da parte della Russia, e donata gratuitamente da Musk a inizio conflitto.

Questo aiuto ha permesso all’esercito ucraino di ricostruire la rete digitale fatta saltare dai russi e di mettersi in collegamento con aree remote totalmente prive di terminali di ricezione fino a quel momento. La principale violazione commessa da Kiev consiste nel controllo da remoto di droni finalizzato all’individuazione delle posizioni nemiche e allo sganciamento di bombe, azioni verso le quali SpaceX ha deciso di prendere una posizione forte interrompendo il funzionamento di migliaia di terminali in numerose località del Paese. I vertici ucraini hanno commentato la scelta con parole dure, accusando Musk di non riconoscere il diritto all’autodifesa del Paese. Per il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, la mossa dell’azienda americana è una promozione del “diritto di uccidere” di Mosca.

You’re smart enough not to swallow media & other propaganda bs.



Starlink is the communication backbone of Ukraine, especially at the front lines, where almost all other Internet connectivity has been destroyed.



But we will not enable escalation of conflict that may lead to WW3. — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023

Musk ha atteso qualche giorno per replicare, prima di dare la sua versione: "Starlink è la spina dorsale delle comunicazioni dell'Ucraina, specialmente in prima linea, dove quasi tutte le altre connessioni internet sono state distrutte . Ma non consentiremo l'escalation del conflitto che potrebbe portare alla terza guerra mondiale", ha detto. Qualche tempo fa, il patron di Tesla si era distinto per aver promosso su Twitter, il social su cui aveva da poco lanciato un'offerta di acquisto, un sondaggio su un suo personale piano di pace tra Ucraina e Russia, nel quale in sostanza proponeva la cessione del Donbass a Mosca. Il sondaggio aveva fatto scattare le proteste degli ucraini, con lo stesso Zelensky che aveva promosso un controsondaggio ai suo follower: "Quale Elon Musk preferite? Quello che sostiene l'Ucraina o quello che sostiene la Russia?".

Ma al di là delle bacchettate via social, quello che conta davvero non solo per Zelenky, ma anche per lo stesso Musk, è il mantenimento di Starlink. Per il patron di Tesla, il fatto che i suoi satelliti siano diventati la "spina dorsale" di un Paese in guerra sostenuto dall'Occidente è la dimostrazione che SpaceX sia avanti anni luce rispetto alla concorrenza (a partire dall'Europa) su questo mercato spaziale sempre più strategico. La stretta decisa la scorsa settimana non fa che ricordare al mondo l'importanza di Starlink.

Questo potrebbe anche essere strategico per un altro fine: ottenere finanziamenti pubblici da Usa e Ue. Del resto, non è la prima volta che il servizio in Ucraina subisce delle interruzioni. Nei casi precedenti, verificatisi soprattutto tra l’inizio e la fine dello scorso autunno, trasparivano motivazioni economiche evidenziate dalle crescenti pressioni dell’azienda nei confronti del Pentagono al fine di ottenere un cospicuo finanziamento.

Secondo un report della Cnn dello scorso ottobre, SpaceX non era più in grado di sostenere le spese per la donazione di Starlink a Kiev, che comporterebbe, secondo lo stesso Musk, un costo di circa 20 milioni di dollari al mese. Dopo le polemiche, con tanto di minaccia di Musk di spegnere i satelliti, Usa e Ue avrebbero valutato di finanziare insieme il mantenimento del servizio. Ma a oggi, nessun finanziamento sarebbe arrivato nelle tasche della società.