10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina

Brasile, Indonesia e Congo firmano un patto per la protezione della foresta pluviale

I tre Paesi che ospitano più della metà delle foreste pluviali tropicali del mondo - Brasile, Indonesia e Repubblica Democratica del Congo - si sono impegnati a collaborare per istituire un "meccanismo di finanziamento" che potrebbe aiutare a preservare le foreste, che contribuiscono a regolare il clima della Terra e a sostenere una varietà di animali, piante, uccelli e insetti. L'accordo, annunciato lunedì e firmato dai ministri dei tre Paesi, prevede la collaborazione per la gestione e la conservazione sostenibili, il ripristino degli ecosistemi critici e la creazione di economie che garantiscano la salute delle persone e delle foreste. Il piano non ha un proprio sostegno finanziario ed è più un invito all'azione che una strategia per raggiungere gli obiettivi.

La popolazione mondiale supera gli otto miliardi di persone

La popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di abitanti, secondo una stima ufficiale delle Nazioni Unite, un passo che definisce "una importante pietra miliare nello sviluppo umano" e un monito, nel pieno della COP27 , della "nostra responsabilità condivisa di prenderci cura del nostro pianeta". Per l'Onu, "questa crescita senza precedenti" - nel 1950 si contavano 2,5 miliardi di abitanti - è il risultato di "un graduale aumento della durata della vita grazie ai progressi della sanità pubblica, dell'alimentazione, dell'igiene e della medicina". Fino al 1804, il nostro pianeta era popolato da meno di un miliardo di persone. Più di un secolo dopo, nel 1927, abbiamo superato i due miliardi. Il ritmo di crescita da allora è stato esponenziale.

L'umanità punta di nuovo alla Luna, lanciato il razzo Artemis

L'imponente razzo lunare di nuova generazione della Nasa è partito dalla Florida mercoledì per un viaggio senza equipaggio che inaugura il programma di esplorazione Artemis dell'agenzia spaziale statunitense 50 anni dopo l'ultima missione lunare Apollo. Il razzo Space Launch System (SLS), alto 32 piani e costato diversi miliardi di dollari, ha lasciato la rampa di lancio del Kennedy Space Center di Cape Canaveral per inviare la capsula Orion in un viaggio di prova di tre settimane intorno alla luna e ritorno senza astronauti a bordo. Il decollo è avvenuto al terzo tentativo e dopo 10 settimane caratterizzate da numerosi inconvenienti tecnici, uragani e due incidenti che hanno portato il veicolo spaziale dall'hangar alla rampa di lancio.

Le truppe internazionali del contingente di pace lasciano il Mali

Migliaia di truppe internazionali si stanno ritirando dal Mali tra l'aumento della violenza, la crescente influenza russa e un'acuta crisi umanitaria. Mercoledì la Germania è stata l'ultimo Paese a porre fine alla sua partecipazione alla missione di pace delle Nazioni Unite nell'instabile Paese dell'Africa occidentale. All'inizio della settimana, i funzionari britannici hanno dichiarato che i 300 soldati inviati nel 2020 per unirsi al contingente Onu sarebbero tornati prima del previsto. Nel decennio trascorso dal loro dispiegamento, le forze di pace internazionali e le migliaia di truppe francesi non sono riuscite a impedire che ampie zone della nazione cadessero sotto il controllo di un'insurrezione estremista islamica legata a gruppi come Al-Qaeda e lo Stato Islamico. Il governo sta ora cercando l'aiuto della Russia di Vladimir Putin.

Prima condanna a morte per le proteste in Iran

L'Iran ha emesso una prima condanna a morte per le proteste che stanno mettendo in crisi duramente quattro decenni di regime clericale. L'esecuzione è stata ordinata per una persona non identificata che avrebbe dato fuoco a un edificio governativo. I parlamento 227 dei 290 deputati iraniani all'inizio del mese hanno approvato l'applicazione della pena di morte per gravi crimini contro lo Stato. Si ritiene che l'Iran giustizi ogni anno più persone di qualsiasi altro Paese al mondo, ad eccezione della Cina. In 57 giorni di manifestazioni, scoppiate dopo la morte di Masha Amini, una giovane donna detenuta per aver indossato il suo copricapo in modo "inappropriato", sono morte oltre 326 persone. Altre migliaia sono state arrestate. +

Amnistia in Myanmar, liberati 6mila detenuti tra cui 4 stranieri

I leader militari del Myanmar hanno rilasciato quasi 6mila detenuti in un'amnistia in occasione della festa nazionale. Tra di loro anche quattro stranieri che erano stati imprigionate dai militari dopo il colpo di Stato del febbraio 2021. Si tratta di Sean Turnell, un economista australiano di 58 anni che ha lavorato come consigliere di Aung San Suu Kyi, e che era stato arrestato poco dopo la presa del potere da parte dei generali e condannato, insieme alla leader birmana per violazione della legge sul segreto d'ufficio a settembre. Poi la 26enne giornalista giapponese Toru Kubota, arrestata dopo aver filmato una manifestazione anti-golpe a Yangon a luglio e il mese scorso dichiarata colpevole di incitamento al malcontento contro i militari. Poi ancora l'ex ambasciatrice del Regno Unito in Myanmar, Vicky Bowman, che ea stata incarcerata insieme al marito, l'artista Htein Lin, per reati legati all'immigrazione. I militari avevano detto che anche lui sarebbe stato liberato ma non lo hanno fatto. Il quarto straniero era, Kyaw Htay Oo, con doppio passaporto del Myanmar e degli Stati Uniti.

I ribelli in Rdc verso la conquista della città di Goma, migliaia di sfollati

Migliaia di persone sono state sfollate nell'instabile regione orientale della Repubblica Democratica del Congo quando i combattimenti tra l'esercito e i ribelli dell'M23 sono arrivati vicino alla città chiave di Goma, ha dichiarato un portavoce dell'esercito. Gli scontri erano ripresi venerdì 11 novembre nella provincia del Nord Kivu, ponendo fine a circa una settimana di relativa calma da quando il gruppo ha lanciato la sua ultima offensiva il 20 ottobre. Nei giorni successivi le battaglie sono scoppiate intorno ai villaggi di Kibumba, Rugari e Tongo, ha dichiarato lunedì il portavoce dell'esercito del Nord-Kivu Guillaume Ndjike. Kibumba si trova a circa 20 chilometri a nord di Goma, che l'M23 ha conquistato per breve tempo durante la sua prima grande insurrezione nel 2012. In tutto ci sono stati almeno 188mila sfollati nel Nord Kivu dal 20 ottobre, secondo le Nazioni Unite.

Per la prima volta dal cessate il fuoco convogli di aiuti alimentari in Tigray

Convogli che trasportano aiuti alimentari disperatamente necessari sono entrati nel Tigray, mentre i gruppi umanitari hanno ottenuto l'accesso alla regione settentrionale dell'Etiopia, devastata dalla guerra, per la prima volta dopo la firma di un accordo di cessate il fuoco due settimane fa. I medici e gli operatori umanitari della nazione hanno parlato di corsa contro il tempo per mantenere in vita i pazienti malati o malnutriti in attesa dell'assistenza umanitaria. La settimana scorsa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto un massiccio afflusso di cibo e medicinali e ha dichiarato che l'accesso umanitario era stato negato nonostante sia un elemento chiave dell'accordo di pace firmato all'inizio del mese tra il governo etiope e il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TplfF), il partito che domina la regione. Anche altre agenzie umanitarie hanno dichiarato di essere riuscite a far arrivare alcuni aiuti in Tigray questa settimana.

Palestinese uccide due coloni israeliani e viene ucciso a sua volta dalla polizia

Un uomo palestinese ha ucciso due israeliani e ne ha feriti altri quattro in un attacco in un insediamento illegale nella Cisgiordania occupata martedì, prima di essere colpito e ucciso dal personale di sicurezza israeliano. I due coloni sono stati uccisi nell'insediamento di Ariel. Si è trattato dell'ultimo attacco in un'ondata di violenza che quest'anno ha visto attentatori palestinesi che hanno preso di mira civili israeliani e incursioni israeliane quasi notturne che hanno alimentato i disordini nei territori occupati. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'uomo ha prima attaccato le persone all'ingresso della zona industriale dell'insediamento, poi ha accoltellato altre persone in una vicina stazione di servizio. L'esercito ha detto che ha poi rubato un'auto, si è scontrato intenzionalmente con un'auto su un'autostrada vicina e ha colpito un'altra persona, prima di provare a fuggire a piedi.

L'Onu estende l'embargo sulle armi in Somalia

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato per il mantenimento dell'embargo sulle armi in Somalia, nonostante le forti obiezioni del suo governo, affermando che le milizie islamiche di al-Shabab continuano a minacciare seriamente la pace e la stabilità nella regione e che le sanzioni sono necessarie per colpire le sue attività. La risoluzione, che esprime anche preoccupazione per la continua presenza di affiliati dell'Isis nella nazione del Corno d'Africa, è stata approvata giovedì con un voto di 11-0, con l'astensione di Russia, Cina, Gabon e Ghana a sostegno della richiesta del governo somalo, sostenuta dall'Unione Africana, di revocare l'embargo sulle armi.