Strage in Canada: è morto anche il secondo fratello dopo tre giorni in fuga

Il fuggitivo ricercato per gli attacchi all'arma bianca in Canada, nel Saskatchewan, in cui 10 persone hanno perso la vita e altre 18 sono rimaste ferite, è morto in ospedale dopo il suo arresto seguito alla lunga fuga e alla caccia all'uomo. La polizia lo ha comunicato nella conferenza stampa e qualche ora dopo è stato confermato che l'uomo, Myles Sanderson, è deceduto per alcune ferite autoinflitte.

Sanderson è andato in "emergenza medica" dopo il suo arresto ed è stato portato in ospedale dove è morto, ha detto il vicecommissario della polizia di Royal Canadian Mounted Rhonda Blackmore in una conferenza stampa. La polizia ha trovato un coltello nel camion dove si trovava e che era stato speronato fuori strada in un fosso dalla polizia. Fonti vicine al dossier hanno confermato che Sanderson è morto poco dopo essere stato arrestato, dopo che la polizia ha speronato il suo veicolo rubato.

L'arresto di Sanderson è arrivato tre giorni dopo la strage. Il sospettato era stato identificato insieme al fratello Damien, trovato morto il giorno dopo l'accoltellamento di massa, con sul corpo ferite che secondo la polizia non possono essere state auto-inflitte. Le indagini sono in corso.

Le 10 vittime della strage in Saskatchewan

La maggior parte delle persone uccise, di età compresa tra 23 e 78 anni, provenivano da James Smith Cree Nation, una comunità indigena che ospita circa 1.900 persone che vivono nella riserva, mentre una vitti a era di Weldon. I nomi:

Thomas Burns, 23 anni, di James Smith Cree Nation

Carol Burns, 46 anni, di James Smith Cree Nation

Gregory Burns, 28 anni, di James Smith Cree Nation

Lydia Gloria Burns, 61 anni, di James Smith Cree Nation

Bonnie Burns, 48 ??anni, di James Smith Cree Nation

Earl Burns, 66 anni, di James Smith Cree Nation

Lana Head, 49 anni, di James Smith Cree Nation

Christian Head, 54 anni, di James Smith Cree Nation

Robert Sanderson, 49 anni, di James Smith Cree Nation

Wesley Petterson, 78 anni, di Weldon

