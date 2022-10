Marito di Nancy Pelosi preso a martellate in casa sua

Il marito di Nancy Pelosi è stato aggredito da una persona che è riuscita ad introdursi in casa della Speaker democratica a San Francisco, prendendolo a martellate. Lo rende noto l'ufficio della Speaker, precisando che per Paul Pelosi, ricoverato in ospedale, è prevista la "piena guarigione" e che un sospetto è stato arrestato. La leader democratica, impegnata negli ultimi giorni di campagna elettorale prima delle elezioni di midterm dell'8 novembre, non si trovava a casa al momento dell'aggressione. "Si sta indagando sulle motivazioni dell'attacco", precisano dall'ufficio della Speaker democratica.

"Dov’è Nancy?". Secondo la Cnn, l'aggressore avrebbe pronunciato queste parole, prima di colpire Paul Pelosi con un martello. L’aggressore ha anche cercato di "legare" il marito della Speaker, aggiungendo: "Ora aspettiamo Nancy". Nonostante non si abbiano ancora notizie sulle motivazioni, questo è destinato a far aumentare negli Stati Uniti i timori di azioni violente contro esponenti politici e le loro famiglie.

La scorsa estate, un uomo armato è stato arrestato nei pressi della casa a Seattle dell'esponente della sinistra dem, Pramila Jayapal, dopo che questi aveva urlato minacce contro la deputata, che si trovava a casa con il marito. Anche il candidato repubblicano alla poltrona di governatore dello stato di New York, Lee Zeldin, è stato attaccato da un uomo durante un comizio.