Kim Phuc, la "Napalm girl" del Vietnam salva i rifugiati della guerra in Ucraina

Aveva nove anni quando, l'8 giugno 1972, fu immortalata dal fotografo dell'Associated Press Nick Ut in Vietnam mentre, terrorizzata e nuda, fuggiva dalle bombe al Napalm lanciate da un aereo sul suo villaggio. Oggi Phan Thi Kim Phuc sta bene grazie a terapie avanzate in un ospedale di Miami e aiuta le altre vittime di guerra. La "Napalm girl" (letteralmente la bambina del Napalm) com’era stata identificata, a 50 anni di distanza ha accompagnato 240 rifugiati ucraini su un volo partito da Varsavia alla volta del Canada.

Oggi lei stessa è cittadina canadese, ha una fondazione che porta il suo nome è ambasciatore di buona volontà dell'Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura) per la cultura della pace. Viaggia per il mondo in paesi dilaniati dalla guerra per offrire assistenza medica e psicologica ai bambini vittima del conflitto. "So cosa significa vedere il tuo villaggio bombardato - ha spiegato in una delle ultime apparizioni pubbliche - , la tua casa devastata, membri della famiglia morire, corpi di civili innocenti per le strade. Gli orrori della guerra del Vietnam sono tristemente quelli delle altre guerre. Oggi in Ucraina".

