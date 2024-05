Chi è il primo ministro convinto di "essere stato scelto da Dio"

Scelto da Dio e inviato per uno scopo specifico. Il primo ministro indiano Narendra Modi durante una rara intervista televisiva si è detto convinto di questa volontà divina. Mentre le lunghe e complesse elezioni indiane si avviano al termine, previsto per il primo giugno, il leader del partito Bharatiya Janata Party (Bjp) al potere si gioca le sue ultime carte in vista del terzo mandato, dato quasi per certo dai sondaggi locali. "Sono convinto che Parmatma (Dio) mi ha mandato per uno scopo. Una volta raggiunto, il mio lavoro sarà terminato. Questo è il motivo per cui mi sono dedicato completamente a Dio", ha affermato Modi il 26 maggio mentre veniva intervistato dall'emittente Ndtv.

Secondo il primo ministro in carica, sarebbe stato guidato a svolgere gran parte del suo lavoro, senza che però gli sia stato svelato un piano più ampio. "Dio non rivela le sue carte, continua semplicemente a farmi fare delle cose. E non posso chiamarlo direttamente per chiedergli cosa accadrà dopo", ha dichiarato Modi.

Induismo e culto della personalità

La fede induista, maggioritaria nel Paese, è parte integrante del programma del Bjp, che ha contribuito ad inserirla in ogni aspetto della vita pubblica. Come è avvenuto a gennaio, quando durante l'inaugurazione del tempio di Ayodhya è stato lo stesso Modi a svolgere un ruolo di primo piano nei rituali, scalzando i sacerdoti indù presenti. Il suo partito, di stampo nazionalista, ha progressivamente integrato un vero e proprio culto della personalità per Modi. Si tratta però della prima volta che il leader indiano parla di sé espressamente come di uno strumento divino. Secondo il quotidiano indiano The Telegraph, la mossa è frutto di astuzia politica, in un Paese in cui l'induismo permea la vita quotidiana di gran parte della popolazione.

"L'astuto intreccio tra religione e politica per un Paese in cui la fede è una parte inestricabile della vita quotidiana è l'unico punto di forza del Bjp. L'affermazione di Modi è il logico culmine del tema dominante del Bjp", si legge in un editoriale sul tema. Non si tratta della prima allusione al divino da parte del primo ministro.

Già ai primi di maggio, nel corso di un'intervista televisiva a Varanasi, nel suo collegio elettorale, Modi ha detto: "Quando mia madre era viva, credevo di essere suo figlio biologico. Dopo la sua morte, riflettendo su tutte le mie esperienze, mi sono convinto che mi abbia mandato Dio". Ha poi sostenuto l'origine "non biologica" della sua incredibile energia. "Credo che Dio mi abbia dato capacità, ispirazione e buone intenzioni per uno scopo. Non sono altro che uno strumento".

Energia illimitata

C'è chi ha insinuato che Modi soffra di un "complesso di Dio", tenuto conto dei suoi riferimenti ricorrenti ad una natura sovrumana. A questo proposito Sanju Verma, la portavoce del Bjp, non ha arretrato, esaltando invece l'energia del leader: "In un giorno organizza un paio di esibizioni in strada, un paio di manifestazioni, viaggia in tre Stati diversi e quando torna a Delhi la sera rilascia interviste ai media. È dotato di un'energia illimitata". Nell'accesa battaglia elettorale non sono mancati i commenti di Rahul Gandhi, leader del Partito del Congresso, che ha ridicolizzato le affermazioni del primo ministro. "Se una persona comune avesse fatto le dichiarazioni che Modi ha fatto di recente, sarebbe stata portata direttamente da uno psichiatra", ha detto alla stampa. I risultati elettorali delle elezioni indiane, iniziate lo scorso aprile e che durano in totale 44 giorni coinvolgendo quasi un miliardo di persone, dovrebbero essere comunicati il 4 giugno.