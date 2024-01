Narendra Modi vuole conquistare (di nuovo) l'India grazie a un tempio induista

È iniziata una "nuova era" per l'India. A segnare il nuovo passo - indo-nazionalista - è l'inaugurazione di un controverso tempio indù dedicato al dio Rama a Ayodhya, città dell'Uttar Pradesh, tenuta dal premier Narendra Modi il 22 gennaio. Il tempio, alto 50 metri e costato 217 milioni di dollari ricavati da donazioni private, è stato costruito su un sito dove per secoli esisteva una moschea, demolita nel 1992 da fanatici indù incitati dal partito di Modi, il Bharatiya Janata Party (Bjp).

La demolizione sofferta per i musulmani

Se è un giorno di festa per l'India settentrionale, non lo è per la minoranza musulmana che vive nel subcontinente. L'inaugurazione del sito induista rappresenta una ferita ancora aperta. Facciamo un passo indietro. Nel 1992, una folla inferocita di estremisti indù distrusse una moschea del XVI secolo, rivendicando il terreno su cui era stata costruita la moschea Babri dagli invasori musulmani sulle rovine di un tempio Ram, nel punto esatto in cui nacque il dio indù, uno degli dei più importanti venerato per le sue gesta eroiche.

La demolizione del luogo di culto dei musulmani aveva scatenato rivolte a livello nazionale in cui morirono quasi duemila persone. Ne è seguita anche una battaglia legale che si è conclusa nel 2019 con l'assegnazione del terreno conteso agli indù da parte della Corte suprema di Nuova Delhi, nonostante avesse esplicitamente affermato che la demolizione della moschea era una "grave violazione dello stato di diritto". Ai musulmani è stato invece concesso un terreno fuori città, nello stato dell'Uttar Pradesh, per costruire una moschea (che non è stata ancora aperta). Con il nuovo sito religioso, il partito al governo afferma di voler fare di Ayodhya la capitale religiosa del Paese, ''la Città del Vaticano'' dell'India come hanno riferito.

Lo sguardo volto al voto delle elezioni generali

D'altronde, la costruzione del tempio Ram ad Ayodhya rispetta un impegno nazionalista indù decennale. Il movimento per costruire il tempio sullo stesso sito di una moschea è stato un fattore importante che ha spinto il partito guidato da Modi, il Bjp, alla ribalta politica negli anni '90.

C'è un fattore che non sfugge all'opposizione indiana e agli analisti politici. Il premier Modi ha inaugurato il tempio di Ayodhya a pochi mesi dalle elezioni generali, con il suo Bharatiya Janata Party che punta a un terzo mandato consecutivo. Di qui la cautela dimostrata da alcuni veggenti indù oltre che dall'opposizione, che contesta a Modi di voler utilizzare l'evento per guadagni politici e aumentare il suo consenso in vista delle elezioni generali per guidare ancora il Paese asiatico che, secondo la sua costituzione, è laico. I rivali politici del premier affermano che il partito al governo cercherà voti in nome del tempio in un Paese dove l'80 per cento della popolazione è indù. Ma per ora in India, almeno in quella a maggioranza indù, si festeggia una vittoria storica.

I fasti della cerimonia

La consacrazione del controverso tempio, trasmessa in diretta televisiva in tutto il Paese, è stata anticipata perché i lavori non sono stati ancora ultimati: la struttura dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Estendendosi su 7,2 acri, l'imponente struttura a tre piani, rivestita in arenaria rosa e ancorata a granito nero, vanta imponenti pilastri e poggia su 6.503 metri quadrati di marmo bianco. A regime, il tempio prevede di accogliere 150mila visitatori al giorno, sette volte il tasso attuale.

Modi, che indossava un abito di stile tradizionale in seta dorata, ha officiato la cerimonia del Pran Pratisha, che dal sanscrito significa "stabilimento della forza vitale", svelando la statuetta nera del dio collocata al centro dell'altare e consacrandola con offerte di fiori e cibo sullo sfondo di canti religiosi e il tintinnio di centinaia di campanelli. Accanto al premier il monaco integralista Yogi, governatore dell'Uttar Pradesh, e Mohan Bhagwat, capo della Rss, la formazione estremista induista paramilitare dalle cui fila proviene Modi e che sostiene le politiche del Bjp. Una galassia di stelle del cinema, capitani di industria, musicisti, sportivi sedeva nell'area riservata ai vip appena fuori dal tempio, mentre altri 8.000 invitati seguivano la cerimonia dalle tribune sui megaschermi. Artisti e gioiellieri hanno anche inviato ​​ad Ayodhya diversi doni, tra cui una campana d'oro del peso di 2.100 chilogrammi, una lampada gigante del peso di 1.100 chili e un bastoncino di incenso che brucerà per più di un mese.

Il governo Modi sta cercando di trasformare la tranquilla Ayodhya, che sorge sulle rive del Saryu, un affluente del fiume Gange, in ''una "città di portata mondiale dove le persone accorrano come pellegrini e turisti", spiegano i funzionari locali. Con questo obiettivo sono stati stanziati 3,85 miliardi di dollari e il rinnovamento prevede di ampliare le strade, di costruire un nuovo aeroporto e un'enorme stazione ferroviaria, oltre a un parcheggio a più piani.