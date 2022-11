Nasrin Ghadri, studentessa uccisa a manganellate sulla testa

Proteste e repressione da parte delle autorità iraniane nei confronti dei dimostranti che oggi a Mariwan, in Kurdistan, manifestavano per denunciare la morte della studentessa Nasrin Ghaderi, originaria della città e residente a Teheran, che sabato sera è stata uccisa dopo aver ricevuto delle manganellate alla testa durante una protesta nella capitale. La donna è entrata in coma ed è morta sabato notte.

Nasrin Ghadri partecipava alle proteste del venerdì a Teheran ed è stata massacrata come Mahsa Amini. Dottoranda di 35 anni, Nasrin Ghadri studiava filosofia a Teheran. È morta sabato dopo essere stata picchiata alla testa con un manganello dalle forze di sicurezza durante le proteste del venerdì. Un nuovo episodio di violenza che non ha lasciato indifferenti i manifestanti che oramai da oltre 50 giorni stanno protestando per le strade, a rischio della propria vita, e che oggi hanno voluto ricordare la studentessa marciando a Marivan, sua città natale nel Kurdistan iraniano.

Le autorità iraniane, denuncia la famiglia all'agenzia curda irachena Rudaw, hanno proibito alla donna di essere sepolta nella sua città natale. I servizi segreti, secondo la famiglia, avrebbero costretto il funerale a svolgersi praticamente senza la presenza dei loro parenti e dei loro cari. L'Ong curda per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia, ha assicurato che ci sono decine di manifestanti feriti dai disordini di questa domenica e si teme che ci saranno morti.?

In questo fine settimane almeno altre 16 persone sarebbero state uccise da colpi di arma da fuoco sparati dalle forze di sicurezza iraniane nel Sistan e nella provincia del Baluchistan. L'Ong Human Rights Iran ha indicato che le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco il 4 novembre contro un raduno nella città di Jash, nel Sistan e nel Belucistan, teatro di un altro "venerdì nero" dopo la morte di quasi cento manifestanti il 30 settembre nella città di Zahedan. L'Ong stima che le vittime dall'inizio delle proteste a settembre siano 304, tra cui 41 bambini, in 21 province del Paese.