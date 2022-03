I russi che vogliono la pace lasciano un nastro verde in giro

In Russia, dei nastri verdi sono l'espressione di una manifestazione silenziosa contro la guerra in Ucraina. Diversi nastri verdi si stanno vedendo in alcune città russe, tra cui Mosca, e sui social, soprattutto Twitter e TikTok, la voce corre e si diffonde in tutta la Russia. I primi sono iniziati a comparire più di una settimana fa. La scelta del colore non è casuale: il verde è considerato il colore della pace ed è anche il colore che viene fuori dall'incontro tra i colori della bandiera ucraina, i colori primari giallo e blu. In passato il verde è stato simbolo di protesta delle rivoluzioni e delle primavere arabe. Ora in Russia questi nastri vengono lasciati a dei pali della luce, semafori, corrimano, macchine, autobus, monumenti.

Per diffondere i messaggio, si sono subito attivate associazioni giovanili come per gli attivisti del Movimento Democratico Giovanile "Vesna" a San Pietroburgo, che ha anche organizzato unazione di protesta per domenica: "L'economia russa è già in rovina. Putin sta mentendo. Le persone camminano ogni giorno. Non puoi fermarti, non puoi arrenderti, non puoi avere paura. Annunceremo i luoghi delle manifestazioni alla vigilia dell'azione. Nel frattempo, spargi la voce più che puoi!".