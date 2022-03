Donna imbavagliata e massacrata a coltellate in casa: la svolta dopo 50 anni

Un delitto risolto, a distanza di oltre 50 anni, grazie alle nuove tecnologie e a un gruppo di investigatori dedicati ai cosiddetti "cold case". E' la storia di Natalie Scheublin, brutalmente uccisa nella sua casa nel Massachusetts nel 1971. La svolta nelle indagini è arrivata grazie all'analisi di un'impronta digitale e ha portato all'arresto del presunto omicida, già sospettato ma finora mai accusato formalmente, che ormai è un anziano di 76 anni.

Il delitto

E' la sera del 10 giugno 1971. Raymond Scheublin, marito di Natalie e presidente della Lexington Trust Bank, torna a casa dal lavoro e trova il corpo senza vita di sua moglie. Il cadavere è a faccia in giù, nel seminterrato. La donna ha le caviglie legate e un bavaglio sulla bocca. Il marito lancia l'allarme e dice agli investigatori che dalla casa non sono stati portati via oggetti di valore, ma manca l'auto della moglie.

Le prime indagini

Dall'autopsia emerge la presenza di ferite da taglio sul corpo di Natalie e si ipotizza chesia stata colpita alla testa da un oggetto non identificato. Questo le avrebbe causato una ferita fatale. Poco dopo la polizia trova l'auto della donna e riesce a rilevare un'impronta digitale. Le indagini però si arenano fino al 1999. Data del primo e significativo passo avanti. Gli investigatori utilizzano quella che all'epoca è una nuova tecnologia: il sistema automatico di identificazione delle impronte digitali dell'Fbi. C'è un riscontro e le attenzioni si concentrano su Arthur Luois Massei. Viene interrogato più volte, nega di essere stato a Bedford o di essere a conoscenza dell'omicidio. Poi dice di essere stato "sollecitato da un associato del crimine organizzato" a uccidere la moglie di un banchiere e farlo sembrare un'irruzione, ma di avere rifiutato. Da qui un nuovo stop alle indagini.

L'unità cold case e la svolta

Solo nel 2019 viene creata un'unità cold case e si rispolvera il caso. Durante le indagini, la polizia scova una donna che tira nuovamente in ballo Massei: "si vantava" di aver ucciso qualcuno con un coltello. Ieri la svolta, un gran giurì del Middlesex ha formalizzato l'accusa per omicidio di primo grado contro Arthur Louis Massei, che ora ha 76 anni. E' formalmente accusato di aver legato Scheublin, pugnalandola più volte e poi colpendola alla testa uccidendola. Sarebbe stata un'irruzione finita nel peggiore dei modi, Massei si sarebbe introdotto nell'appartanento convinto che fosse vuoto e la donna forse è tornata a casa al momento sbagliato. "Spero che l'arresto in questo caso fornisca una chiusura e un senso di giustizia per la famiglia di Natalie Scheublin, oltre a rassicurare tutti nella nostra comunità che sono rimasti scioccati da questo crimine brutale", ha detto il capo della polizia di Bedford Ken Fong durante una conferenza stampa.

"Più di mezzo secolo fa, Natalie Scheublin, una moglie e una madre, è stata violentemente uccisa nella sua stessa casa - ha dichiarato il procuratore distrettuale Ryan - Oggi, abbiamo potuto dire a suo figlio e a sua figlia che finalmente siamo stati in grado di fare il primo passo per rendere conto del presunto carnefice della sua morte. Questa situazione è esattamente ciò che avevamo immaginato quando abbiamo creato la nostra Cold Case Unit nel 2019. In questo caso, i nostri procuratori, la polizia di stato del Massachusetts e i detective della polizia di Bedford hanno esaminato vecchi documenti e sviluppato informazioni per raggiungere questo risultato. Questa accusa è il culmine di anni di lavoro investigativo e sono davvero grato a tutti i nostri soci delle forze dell'ordine che hanno lavorato senza sosta per garantire che potessimo arrivare fino ad oggi e fornire alcune risposte alla famiglia in lutto di Natalie".