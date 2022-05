Uccise la madre affondando la sua barca: dopo sei anni arriva la svolta

Avrebbe attirato la madre in una trappola mortale, per ucciderla e ricevere l'eredità di famiglia. Nathan Carman, un 28enne di Vernon, in Virginia (Stati Uniti), è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la mamma nel 2016, simulando un incidente in alto mare durante una battuta di pesca. Secondo il tribunale federale di Burlington, Carman avrebbe affondato di proposito l'imbarcazione, passando poi circa 8 giorni alla deriva prima di essere salvato da una nave mercantile. Per il 28enne non si tratterebbe del primo omicidio: secondo l'accusa, nel 2013, Carman aveva ucciso anche il nonno, John Chakalos, con un colpo di fucile: "Nathan Carman ha ucciso John Chakalos e Linda Carman - sostiene l'accusa - poi ha inventato delle storie di copertura per nascondere il coinvolgimento in questi delitti". L'ammontare dell'eredità non è stato reso noto, ma secondo i media statunitensi si tratta di una cifra intorno ai 7 milioni di dollari, a cui vanno aggiunte le proprietà del nonno, arricchitosi con la compravendita di immobili.

L'arresto di Nathan Carman è avvenuto martedì scorso, ma i sospetti erano sorti già nel settembre del 2016, quando la Guardia Costiera ha trovato il signor Carman su una zattera di fortuna, dopo che la barca su cui si trovava insieme alla madre era affondata. Il corpo della donna non è mai stato ritrovato. Il pubblico ministero ritiene che Carman abbia pianificato il delitto prendendo diversi accorgimenti: il 28enne avrebbe fatto sparire il suo pc, in modo che le forze dell'ordine non potessero esaminarlo, oltre a rimuovere dalla barca alcune piastre di metallo fondamentali per la stabilità. In questo modo Carman avrebbe inscenato un incidente in barca. Adesso, a sei anni da quel delitto, Carman è stato formalmente accusato di omicidio e rischia una condanna all'ergastolo.