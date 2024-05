Se la Russia avanza "la Nato considera di inviare soldati in Ucraina"

Finora, l'addestramento è avvenuto lontano dal campo di battaglia, dall'Italia al Regno Unito, passando per la Polonia. Adesso, però, la Nato potrebbe inviare i suoi uomini direttamente in Ucraina per rafforzare la preparazione delle truppe di Kiev, tanto più dinanzi alla preoccupante offensiva dell'esercito russo a Karkhiv. È quanto sostiene il generale Charles Q. Brown Jr, capo dello stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, come riporta il quotidiano statunitense New York Times.

Le nuove reclute

La questione si inserisce nel più ampio nodo della carenza di soldati tra le file ucraine. Il presidente Volodymyr Zelensky, in aprile, ha adottato nuove misure per rimpolpare i ranghi dell'esercito. Se nella prima parte del conflitto il richiamo alla resistenza all'invasore ha spinto giovani e meno giovani a imbracciare le armi per difendere la Patria, dopo due anni di combattimenti la stanchezza nella popolazione si fa sentire. Le misure prese dal leader ucraino prevedono l'abbassamento dell'età per il reclutamento da 27 a 25 anni e, dal 18 maggio, "i renitenti alla leva possono perdere la patente, subire il congelamento dei conti bancari e il sequestro dei beni", scrive il quotidiano britannico The Guardian. Inoltre, il governo sta richiamando anche gli ucraini che vivono all'estero, dalla Polonia alla Lituania.

Una mossa di sicuro non popolarissima per Zelensky, ma necessaria per rispondere alla forza di fuoco della Russia, che non intende deporre le armi. L'obiettivo è reclutare 150mila nuovi soldati. Per questo, Kiev ha chiesto alla Nato e agli Stati Uniti di occuparsi del loro addestramento, e di farlo il più vicino possibile alla linea del fronte, in modo che i soldati siano pronti a intervenire sul campo in caso di necessità. Il che vuol dire inviare uomini dell'Alleanza atlantica in Ucraina. "Ci arriveremo prima o poi, col tempo", ha detto giovedì Brown Jr.

Il confronto diretto

Se questo dovesse avvenire, il rischio di un confronto diretto tra Occidente e Russia sarebbe molto più concreto. Se gli addestratori della Nato venissero colpiti da un bombardamento russo, in base al trattato dell'Alleanza, i Paesi occidentali sarebbero obbligati a intervenire direttamente. Un'eventualità che era già emersa a inizio conflitto: nel 2014, durante l'invasione russa in Crimea, gli Usa avevano inviato degli addestratori a Kiev, e la formazione sul campo con militari statunitensi è andata avanti fino al 2022, ossia fino alla nuova aggressione di Mosca. Fu allora che la Casa bianca decise di sospendere il programma.

Ora, però, le pressioni sul presidente Joe Biden per riprendere l'addestramento direttamente al fronte stanno aumentando. Dall'Ucraina, chiaramente, ma anche da altri membri della Nato. È noto come il presidente francese Emmanuel Macron e i Paesi baltici siano favorevoli non solo mettere gli scarponi dei loro addestratori sul suolo ucraino, ma anche di inviare vere e proprie truppe per partecipare alle operazioni anti-Mosca.

I rischi a Kharkiv

Del resto, la situazione a Kharkiv, secondo diversi esperti, starebbe dimostrando la necessità di aumentare gli sforzi per sostenere l'esercito di Kiev non solo a distanza. Inviare armi complesse non basta, senza un adeguato e più rapido addestramento dei soldati ucraini. "Spostare la formazione in Ucraina - scrive il New York Times - (...) consentirebbe agli istruttori americani di raccogliere più rapidamente informazioni sulle innovazioni che si verificano nella prima linea ucraina, consentendo loro potenzialmente di adattare la loro formazione".

Biden, nel pieno della corsa per la rielezione, non sembra intenzionato per il momento a cedere a queste pressioni. E forse anche per questo, c'è chi getta acqua sul fuoco delle preoccupazioni. Come Christopher Cavoli, comandante supremo alleato della Nato per l'Europa, che non si è accodato agli allarmi sui potenziali rischi di sfondamento della Russia a Kharkiv: rispondendo alle domande dei giornalisti, giovedì Cavoli ha detto di dubitare che Mosca abbia le risorse per fare una "svolta strategica" in Ucraina: "Non hanno le competenze e la capacità per farlo", ha assicura il generale statunitense.