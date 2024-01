L'esercitazione militare più grande dalla Guerra fredda è un segnale a Putin

La Nato mostra i muscoli, e lo fa in un momento in cui dalla Svezia ai Paesi baltici, fino agli Stati Uniti, rimbalzano gli allarmi su una possibile escalation del conflitto in Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin. Un'escalation che porterebbe Mosca a lanciare attacchi direttamente a membri dell'Ue e dell'Alleanza. Va letta anche in questa chiave, secondo diversi esperti, la maxi esercitazione annunciata dalla Nato per la prossima settimana e che vedrà impegnati circa 90mila militari. Si tratta della più grande esercitazione di questo tipo negli ultimi 35 anni. "Uno scenario simulato di conflitto emergente", l'ha descritta un funzionario dell'Alleanza.

"Steadfast Defender 2024", questo il nome dell'esercitazione, si svolgerà proprio a ridosso del confine con la Russia, tra Polonia, Lituania, Estonia e Lettonia, ma anche in Germania, Norvegia e Russia. Alle manovre prenderanno parte almeno 1.100 veicoli da combattimento, più di 50 tra portaerei e incrociatori per la marina e più di 80 cacciabombardieri, elicotteri e droni per l'aviazione. I Paesi partecipanti saranno 31, e tra questi ci sarà anche la Svezia, che non è ancora formalmente un membro Nato.

Con Steadfast Defender, ha spiegato il comandante supremo alleato per l'Europa, il generale Christopher Cavoli, "l'alleanza dimostrerà la sua abilità di difendere l'area transatlantica con un trasferimento di truppe dal Nord America, in uno scenario di risposta a una minaccia militare", ha spiegato. Le opinioni pubbliche dei Paesi che compongono la Nato "devono capire" che non si può più dare la pace per "scontata" nei prossimi anni e che la guerra è un fenomeno che coinvolge tutta la società, che deve sostenere i militari "con uomini e mezzi", ha aggiunto l'ammiraglio Rob Bauer.

La parole dei leader militari della Nato confermano che il rischio di un attacco russo a ovest dell'Ucraina viene visto come sempre più concreto. I servizi segreti e i vertici militari dei Paesi baltici e della Svezia lo hanno ribadito più volte nelle ultime settimane. Anche a Berlino sono emerse valutazioni circa un possibile scontro con la Russia a est. Del resto, ad alimentare questi timori ci ha pensato direttamente Putin.

Negli ultimi tempi, la sua retorica si è fatta sempre più aggressiva nei confronti dei vicini europei. "Gli eventi che stanno accadendo in Lettonia e in altri Paesi baltici adesso, quando il popolo russo viene espulso, sono molto gravi e influiscono direttamente sulla sicurezza del nostro Paese", ha detto il leader del Cremlino questa settimana secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass. Il riferimento è alla decisione della Lettonia di espellere quasi mille cittadini russi dal suo territorio, ma Putin ha lanciato avvertimenti anche alla Svezia, a un passo dall'ingresso della Nato.

Secondo il think tank statunitense Isw, Mosca si sta preparando a "future escalation". Putin, si legge in un rapporto pubblicato questa settimana da Iws, ha utilizzato a lungo una definizione espansiva della sovranità della Russia e ha banalizzato la sovranità delle ex repubbliche sovietiche, e la Russia ha a lungo affermato di avere il diritto di proteggere i suoi 'compatrioti all'estero', compresi i russi etnici e di lingua russa oltre i confini della Russia". Questo impianto retorico, sostiene Isw, non vuol dire che ci sarà un attacco imminente di Mosca alla Nato e all'Ue, ma è comunque propedeutico a manovre che potrebbero avvenire in un futuro non troppo lontano.

Quando di preciso? Una data già segnata in rosso dagli esperti è il 5 novembre, ossia il giorno delle elezioni presidenziali Usa. In molti sostengono che un'eventuale vittoria di Donald Trump potrebbe dare a Putin l'occasione di lanciare un attacco diretto all'Europa. In questi giorni, sono emerse indiscrezioni sul fatto che nel 2020, quando era a capo della Casa bianca, Trump avrebbe detto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di non avere nessuna intenzione di aiutare l'Ue in caso di attacchi: "Voi dovete capire che se l'Europa sarà attaccata, noi non verremo mai ad aiutarvi e sostenervi", sarebbe stato il messaggio recapitato alla presidente dell'esecutivo Ue.