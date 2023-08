Un compromesso con Mosca in cambio della pace? La Nato chiarisce: "La nostra posizione non è cambiata"

"Continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e ci impegniamo a raggiungere una pace giusta e duratura. La posizione dell'Alleanza è chiara e non è cambiata". Così la Nato prova a spegnere le polemiche suscitate dalle dichiarazioni di Stian Jenssen, direttore dell'ufficio privato del segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg, secondo cui Kiev avrebbe dovuto cedere una parte dei suoi territori occupati dalla Russia in modo da favorire il raggiungimento della pace. Dopo la dura reazione di Kiev, un portavoce dell'Alleanza ha chiarito in una dichiarazione all'emittente pubblica ucraina Suspilne, che la posizione della Nato sull'integrità territoriale dell'Ucraina non è affatto mutata.

Le dichiarazioni di Jenssen erano state rilasciate al quotidiano norvegese Vg. "Penso che una soluzione" per giungere alla fine del conflitto "potrebbe essere che l'Ucraina rinunci al territorio e ottenga in cambio l'adesione alla Nato", aveva fatto sapere il braccio destro di Stoltenberg, ribadendo comunque che "deve spettare all'Ucraina decidere quando e in quali condizioni negoziare" con Mosca "per la fine della guerra".

Un'ipotesi, quella di cedere dei territori, bollata come "ridicola" da Kiev. Cedere territori "significherebbe scegliere deliberatamente la sconfitta della democrazia, incoraggiare un criminale globale, preservare il regime russo, distruggere il diritto internazionale e tramandare la guerra ad altre generazioni", aveva replicato il consigliere di Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. "Se Putin non subisce una sconfitta schiacciante, il regime politico in Russia non cambia e i criminali di guerra non vengono puniti, la guerra tornerà sicuramente con l'appetito della Russia per altro. I tentativi di preservare l'ordine mondiale e stabilire una 'cattiva pace' attraverso, siamo onesti, il trionfo di Putin non porterà la pace nel mondo, ma porterà sia disonore che guerra".

