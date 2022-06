Nato, la Turchia ritira il veto su Svezia e Finlandia

Giornata importante per Svezia e Finlandia: la Turchia ha ritirato il veto per l'ingresso nella Nato dei due Paesi nordici. In occasione del vertice Nato di Madrid, i ministri degli esteri dei tre Paesi - Mevlut Cavusoglu, Ann Linde e Pekka Haavisto - hanno firmato un memorandum d’intesa alla presenza del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, della premier svedese, Magdalena Andersson, e del presidente finlandese, Sauli Niinisto.

Cosa ha ottenuto in cambio Erdogan

Ankara ha ritirato il suo veto all'adesione dei due Paesi nordici alla Nato, unico scoglio al loro ingresso nell’Alleanza. Cosa ha ottenuto in cambio? Il memorandun d'intesa firmato oggi contiene "l'impegno a sostenersi reciprocamente contro le minacce alla sicurezza di ciascun paese", a dichiararlo in una nota il presidente finlandese Sauii Niinisto, nella quale viene ribadita "la condanna del terrorismo in tutte le sue forme". Secondo l’agenzia AFP, infatti, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan avrebbe ottenuto in cambio la "piena collaborazione" da Finlandia e Svezia contro i combattenti curdi del PKK e i loro alleati.