Migrante aggrappata al gommone capovolto: è l'unica sopravvissuta al naufragio, si temono 50 morti

Una donna è stata trovata aggrappata a un gommone capovolto a circa 138 miglia (220 km) al largo delle Isole Canarie, nello spazio marittimo spagnolo. Si tratta dell'unica sopravvissuta a un naufragio che è costato la vita a oltre 50 persone migranti. La donna, soccorsa da un mercantile, ha raccontato che viaggiava con circa 50 persone. Accanto a lei sono stati rinvenuti due cadaveri. La donna è stata ricoverata in stato di grave disidratazione. Anche i due corpi trovati accanto a lei sulla barca capovolta sono stati recuperati. Tra le vittime ci sono sedici donne e un bambino di due anni, che viaggiava con la madre incinta di sei mesi.

Almeno sei i giorni alla deriva trascorsi, secondo il racconto della donna.

? Murieron cincuenta y dos personas ante los ojos de la única superviviente rescatada ayer en una embarcación cuyo destino era las islas Canarias. Pasaron seis angustiosos días a la deriva en la ruta migratoria más peligrosa del mundo. — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) August 20, 2021

Le condizioni meteorologiche sono state segnalate come molto pericolose nei giorni scorsi. Le barche che percorrono questa rotta migratoria partono non solo dal Marocco e dalla Mauritania, le due nazioni più vicine all’arcipelago, ma in determinati periodi e circostanze anche dal Senegal e dal Gambia, più di 1.000 chilometri (600 miglia) più a sud. E' una delle rotte migratorie più pericolose al mondo in questo momento.

L'anno scorso, secondo il ministero dell'Interno spagnolo, più di 23mila migranti hanno raggiunto le Isole Canarie, otto volte di più rispetto all'anno precedente. Nei primi sette mesi del 2021 sono arrivati ??alle Canarie 7.531 migranti, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2020.

850 migranti sono morti o scomparsi lungo la rotta verso le Isole Canarie nel 2020

Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, 850 migranti sono morti o scomparsi lungo la rotta verso le Isole Canarie nel 2020. Da gennaio di quest’anno più di 350 persone sono morte. Da ottobre 2020, più di 1.200 persone sono state soccorse al largo della costa della Mauritania e hanno ricevuto assistenza medica come parte di un programma di primo soccorso istituito dall’Oim, che chiede maggiore sostegno.

Gli arrivi di migranti alle Canarie, dopo una pericolosa traversata dal Nord Africa, sono aumentati drasticamente dalla fine del 2019, dopo che i controlli sulle rotte del Mediterraneo centrale sono stati rafforzati. L'ONG spagnola Caminando Fronteras afferma che almeno 1.851 persone hanno perso la vita l'anno scorso durante il tentativo di traversata.

Intanto ci sono anche oltre 90 minori tra i 322 migranti a bordo di Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere ancora in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. Il più piccolo tra i naufraghi soccorsi nel Mediterraneo centrale ha appena due settimane. "La maggior parte dei sopravvissuti è esausta, alcuni hanno scottature, sono disidratati e hanno mal di mare. Sono curati dal nostro team medico. Molti sono fuggiti dagli abusi e dalla detenzione in Libia e sono altamente vulnerabili. La gente ha bisogno di sbarcare in un luogo sicuro ora", dice l'ong.