Si salva dal naufragio aggrappandosi al relitto: almeno 39 migranti dispersi

Il bilancio sarebbe pesantissimo. La Guardia costiera degli Stati Uniti è alla ricerca di 39 persone considerate disperse da diversi giorni dopo il naufragio di un'imbarcazione utilizzata per il traffico di esseri umani al largo della costa della Florida. La Guardia Costiera è stata avvertita ieri da un uomo che è riuscito a salvarsi, aggrappato al relitto della barca, a circa 72 km a est di Fort Pierce. L'uomo ha detto di appartenere a un gruppo di altre 39 persone che hanno lasciato l'isola di Bimini alle Bahamas sabato notte. Ha riferito che la barca si è capovolta per il maltempo e che nessuno indossava un giubbotto di salvataggio.

La Guardia Costiera lo ha definito un caso di traffico di esseri umani. Non si conosce ancora la nazionalità delle persone a bordo. I migranti "utilizzano" da anni le isole delle Bahamas come base di partenza per raggiungere la Florida e gli Stati Uniti, con le isole Bimini a soli 80 km (50 miglia) a est di Miami. I trafficanti in genere cercano di sfruttare i giorni di mare calmo per effettuare la traversata, ma le navi sono spesso pericolosamente sovraccariche e soggette a ribaltamento. Ci sono stati migliaia di morti nel corso degli anni. Solo l a scorsa settimana sono state salvate dalla guardia costiera in extremis 32 persone: la loro barca si era capovolta a ovest di Bimini. La maggior parte di coloro che tentano la traversata provengono da Haiti e da Cuba.