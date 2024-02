"Il cadavere di Navalny potrebbe non essere mai riconsegnato"

Il corpo di Alexei Navalny potrebbe non essere "mai" consegnato alla sua famiglia. Il Cremlino sta valutando l'opzione, scrive il Moscow Times, quotidiano popolare tra i cittadini stranieri residenti a Mosca e tra i russi che parlano inglese. Si citano fonti del governo. "Abbiamo alle porte le elezioni presidenziali (17 marzo). Non ne abbiamo bisogno perché sarà un problema per il capo", ha detto al giornale russo un funzionario.

Il giallo del cadavere

Il funzionario ha detto che le autorità stanno addirittura valutando l'opzione di non "rilasciare mai più" il corpo di Navalny, aggiungendo che ci sono già stati "molti precedenti del genere nel corso degli anni". Secondo gli interlocutori della pubblicazione moscovita, i servizi stanno cercando di spegnere l'ondata di lutto per Navalny nel paese, poiché una campagna pubblica potrebbe "rovinare" la rielezione di Vladimir Putin. Le autorità hanno due opzioni: consegnare il corpo solo dopo le elezioni (17 marzo) o non consegnarlo affatto, scrive il Moscow Times. Le modifiche alla legislazione sulla sepoltura, adottate dopo l'attacco terroristico del teatro Dubrovka nel 2002, consentono allo Stato russo di disporre a propria discrezione del corpo di una persona condannata per terrorismo. Lo Stato può fare lo stesso con il corpo di un condannato se la sua sepoltura minaccia "la diffusione di malattie"

I sospetti di un nuovo avvelenamento

I sospetti di un nuovo avvelenamento su Navalny sono fortissimi. Le autorità russe hanno comunicato che, in ogni caso, il suo corpo non sarà restituito alla famiglia nei prossimi 14 giorni perché la salma deve essere sottoposta a non meglio definiti "esami chimici". La vedova dell'oppositore di Putin, Yulia Navalnaya, accusa apertamente la cricca del presidente russo: "Mentono meschinamente e nascondono il suo corpo attendendo quando svaniranno le tracce dell'ennesimo Novichok". Gli stessi che forse l'hanno avvelenato faranno le analisi per poi dire al mondo intero di cosa è morto Alexei Navalny: il solito cortocircuito delle dittature.

Vari governi dell'Unione europea hanno convocato nelle ultime ore i rispettivi ambasciatori russi, per chiedere loro spiegazioni sulla morte in carcere del leader dell'opposizione russa. Finlandia, Germania, Lituania, Spagna, Svezia e Paesi Bassi, Norvegia e Francia i Paesi che hanno dichiarato di aver convocato i diplomatici russe. Le capitali europee seguono il passo fatto da Londra venerdì scorso, lo stesso giorno in cui le autorità russe hanno comunicato la morte del dissidente.

La morte di Navalny in una sperduta prigione nell'Artico

La morte di Navalny in una sperduta prigione nell'Artico, dove il 47enne stava scontando una condanna a 19 anni dopo essere sopravvissuto a un avvelenamento del 2020 di cui aveva incolpato il Cremlino, è stata resa nota a un mese esatto dalle elezioni presidenziali in Russia, il cui risultato è scontato. I Paesi occidentali hanno unanimemente puntato l'indice contro le autorità russe per la sua morte, che priva l'opposizione dell'unica in grado di scalfire la salda presa di Putin sul potere a Mosca.