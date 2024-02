Alexei Navalny è morto in carcere: era il principale oppositore di Putin

Alexei Navalny, 47 anni, leader dell'opposizione a russa a Vladimir Putin, è morto in carcere. Lo riferisce il servizio carcerario della regione di Yamalo-Nenets dove Navalny stava scontando la pena. L'oppositore dei Putin sarebbe stato da poco trasferito per la 27esima volta in cella di punizione.

Secondo la versione ufficiale Navalny si sarebbe sentito male dopo una passeggiata e avrebbe perso conoscenza. "Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi", si legge in una nota. Secondo il Servizio penitenziario federale, le cause del decesso sono in corso di accertamento, ma alcune indiscrezioni trapelate parlano di un coagulo di sangue.

L'avvocato di Navalny, Leonid Solovyov, ha affermato di non voler commentare la notizia "per decisione della famiglia", ma sostenendo che l'uomo mercoledì aveva incontrato uno dei suoi avvocati "e allora stava bene". "Cerchiamo di capire cosa è successo", ha aggiunto.