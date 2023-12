Navalny "ritrovato" dopo 20 giorni: è in una colonia penale nell'Artico

La scomparsa di Alexey Navalny aveva destato molta preoccupazione per la sorte dell'oppositore del presidente russo Vladimir Putin. Ma nel giorno del 25 dicembre, i suoi collaboratori e familiari possono tirare un sospiro di sollievo. L'oppositore russo è stato trasferito in una colonia penale in una regione artica della Russia settentrionale. "Abbiamo trovato Alexey Navalny. Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell'insediamento di Kharp", scrive così su X la portavoce Kira Yarmysh, che precisa: "Alexey sta bene". Da più di due settimane i suoi collaboratori non avevano più notizie di dove si trovasse.

Di Navalny, ora in questa colonia penale nell'estremo nord della Russia, a 2.000 chilometri da Mosca, non si avevano più notizie dal 6 dicembre scorso. Si sapeva solo che non era più detenuto nella colonia Ik-6 nella regione di Vladimir.

Il 18 dicembre Navalny - condannato a 19 anni di carcere per "estremismo" - non era comparso in collegamento video a un'udienza in tribunale nella cittadina di Kovrov, come aveva denunciato lo staff del dissidente, alimentando i timori per le sue sorti.