"Per Navalny era possibile uno scambio di prigionieri, ma Putin ha preferito la sua morte"

Alexei Navalny avrebbe potuto essere liberato all'interno di uno scambio di prigionieri con Stati Uniti e Germania, ma quando l'accordo era vicino il presidente russo Vladimir Putin avrebbe ordinato la sua uccisione non potendo sopportare l'idea che l'oppositore tornasse in libertà. È l'accusa lanciata da Maria Pevchikh, una stretta collaboratrice del dissidente morto in carcere in Siberia lo scorso 16 febbraio. La donna, che risiede fuori dalla Russia, non ha al momento presentato prove a sostegno delle sue accuse, ma ha detto che le trattative per lo scambio del 47enne Navalny e di due cittadini statunitensi con Vadim Krasikov, un sicario del servizio di sicurezza russo Fsb in carcere in Germania, erano nelle fasi finali al momento della morte del dissidente.

"Alexei Navalny potrebbe essere seduto su questo seggio in questo momento, proprio oggi. Non è un modo di dire, sarebbe potuto e dovuto accadere", ha detto su YouTube l'attivista che presiede il consiglio di amministrazione della fondazione anti-corruzione di Navalny. "Sarebbe dovuto uscire nei prossimi giorni perché è stata presa una decisione sul suo scambio. All'inizio di febbraio, Putin aveva proposto di scambiare l'assassino, l'ufficiale dell'Fsb Vadim Krasikov, che sta scontando una pena per un omicidio a Berlino, con due cittadini americani e lui", ha affermato Pevchikh.

Krasikov è stato incarcerato a vita in Germania dopo essere stato condannato per aver ucciso un dissidente ceceno-georgiano in esilio a Berlino nel 2019. In un'intervista rilasciata questo mese al giornalista statunitense Tucker Carlson, Putin ha segnalato di voler riavere Krasikov, che ha presentato come un patriota. Il Cremlino non ha ancora rilasciato alcun commento a queste accuse e, come riporta la Reuters, anche un portavoce del governo tedesco ha rifiutato di commentare l'affermazione.

"Ora sappiamo esattamente perché Putin ha ucciso Aleksei", ha affermato Yulia Navalnaya, vedova del dissidente e sua erede politica in un post su X in cui rilancia il video messaggio di Maria Pevchikh. "Capiremo certamente chi esattamente ha commesso questo crimine e come esattamente è stato commesso", ha aggiunto Navalnaya. Pevchikh, che è stata designata come "agente straniero" dalla Russia, dove le autorità la accusano di essere coinvolta in un'organizzazione estremista, ha dichiarato di aver ricevuto conferma che le trattative per lo scambio erano nella fase finale la sera del 15 febbraio. Secondo lei Navalny sarebbe stato ucciso un giorno dopo perché Putin non poteva tollerare il pensiero che fosse libero. La donna non ha spiegato perché Putin non si sia semplicemente rifiutato di scambiare Navalny, se era contrario a tale scambio, invece di ucciderlo.

La dissidente ha aggiunto che il team dell'oppositore avrebbe cercato anche l'aiuto di quelli che ha definito nfluenti "amici di Putin", tra i quali ha citato Henry Kissinger. "Lo menziono perché è morto, e comunque non ha aiutato", ha sottolineato. "Ma ci sono stati quelli che hanno aiutato e non vogliono che siano rivelati i loro nomi, ma sono grata a ciascuno di loro". Secondo Pevchikh, l'accordo poteva essere chiuso già nella primavera del 2023, ma poi soltanto lo scorso dicembre si è tornati a lavorarci in modo attivo, fino alla possibile conclusione, in questo mese di febbraio.