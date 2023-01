Burrasca in mare, nave cargo si ribalta e affonda: ci sono dei dispersi

Una nave cargo con 22 persone a bordo è affondata per cause ancora da chiarire tra il Giappone e la Corea del Sud. Secondo le prime informazioni, i dispersi sarebbero 8 mentre 14 persone sono state salvate in mare. Non si conoscono però le condizioni di salute di molti dei superstiti. Al momento non è stato comunicato alcun decesso. L'incidente è avvenuto a circa 150 chilometri a sud dell'isola sud-coreana di Jeju e a 160 chilometri a sud-ovest di Nagasaki, in Giappone, in una zona interessata da un forte maltempo tant'è che a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse nelle scorse ore sono stati cancellati molti voli aerei. Stando alle prime informazioni la nave battente bandiera di Hong Kong, con una stazza di 6.550 tonnellate, si sarebbe ribaltata. L'equipaggio dell'imbarcazione è composto da 14 cittadini cinesi e 8 del Myanmar.

L'ultima comunicazione con la nave risale alle 2:41 di martedì, poco dopo la prima richiesta di aiuto: tramite un telefono satellitare il capitano ha fatto sapere che l'equipaggio stava abbandonando la nave che si stava inabissando. Nel momento in cui era stato emesso il primo allarme, nella stessa area era stata segnalata una forte burrasca. Le ricerche, condotte congiuntamente dalla guardia costiera giapponese e sud-coreana, sono rese particolarmente difficoltose perché nel tratto di mare interessato continua a imperversare il maltempo.