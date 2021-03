La tredicesima nave cargo più grande al mondo si è incagliata nel Canale di Suez

L'immagine sta rapidamente facendo il giro del mondo. La tredicesima nave cargo più grande al mondo, la Ever Given, si è "incagliata" di traverso (colpa del vento) e, con i suoi 400m di lunghezza, ha bloccato il transito attraverso il Canale di Suez.

Il canale al momento è bloccato con più di cento navi ferme ai due estremi. Lunga 400 metri, bandiera panamense,la Ever Given è di proprietà della taiwanese Evergreen, percorre la rotta Cina-Rotterdam. La foto è stata scattata dalla Maersk Denver.

