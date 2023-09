Il mistero della nave da crociera incagliata con 206 passeggeri a bordo

La Ocean Explorer, una nave da crociera norvegese, battente bandiera delle Bahamas, con 206 passeggeri ed equipaggio a bordo si è incagliata in una zona remota nel nord-est della Groenlandia. Lunga 104,4 metri e larga 18 metri, la Ocean Explorer si è incagliata lunedì ad Alpefjord, nel parco nazionale della Groenlandia nord-orientale, a circa 1.400 chilometri a nord-est della capitale del territorio artico Nuuk, come ha confermato il comando militare congiunto dell'Artico danese. È il parco nazionale più grande e più a nord del mondo ed è noto per gli iceberg e per i buoi muschiati che si aggirano sulla costa. La marea non è riuscita a sollevare la nave abbastanza da liberarla, è stato spiegato.

La nave appartiene al gruppo Ulstein di Ulsteinvik, nella Norvegia meridionale. In un comunicato, Aurora Expeditions, la società australiana che gestisce la nave, ha dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio a bordo stanno bene e che non c'è "nessun pericolo immediato per loro stessi, per la nave o per l'ambiente circostante".

La nave della marina danese più vicina si trovava a circa 1.200 miglia nautiche (più di 2.000 chilometri) e si sta dirigendo verso il sito. Cosa è successo? Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare. "Non ci sono stati feriti nell'incidente e non ci sono stati danni alla nave", ha specificato all'Afp Camilla Schouw Broholm, del comando artico. A causa degli scarsi rilievi idrografici della zona in cui la nave si è incagliata, le valutazioni sulla profondità del mare sono molto difficili.

La nave potrebbe toccare di nuovo terra già venerdì 15 settembre. Le autorità si sono messe in contatto con un'altra nave da crociera presente nell'area, alla quale è stato chiesto di rimanere nelle vicinanze per prestare assistenza in caso di sviluppi della situazione.

