Una nave da guerra americana e un mercantile sono stati attaccati nel Mar Rosso

Una nave da guerra americana e un mercantile sono finiti sotto attacco oggi nel Mar Rosso. Lo riporta il sito dell'Associated Press. Il Pentagono si dice a conoscenza delle segnalazioni riguardo l'attacco alla USS Carney e ad altre imbarcazioni commerciali.

L'attacco è stato rivendicato dai ribelli Houthi. La fazione yemenita prevalentemente sciita, alleata dell'Iran, afferma di aver attaccato due navi legate a Israele, ma di non aver riconosciuto che si trattava di una nave americana. I ribelli parlano di azioni contro "due navi" con un drone e con un missile.

"La Marina yemenita ha preso di mira due navi del nemico sionista nello stretto di Bab el-Mandeb in sostegno ai civili di Gaza", ha dichiarato il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saria, citato da Press Tv.

In una nota del Pentagono si legge che il cacciatorpediniere americano "ha abbattuto in un primo momento un drone appartenente all'insorgenza Houthi che si dirigeva nella sua direzione mentre navigava attraverso il Mar Rosso meridionale".



Il cacciatorpediniere ha rilevato poi che "un missile balistico era stato lanciato contro una nave mercantile identificata come 'Unity Explorer' ". Il missile ha colpito le vicinanze della nave, che batteva bandiera delle Bahamas ma è di proprietà di una società britannica. "Il 'Carney' ha risposto immediatamente alla richiesta di aiuto e, durante la missione di assistenza, ha abbattuto un altro drone Houthi che si dirigeva in direzione di entrambe le navi" precisano dalla difesa americana.

