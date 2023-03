Grande nave si inclina in porto, decine di feriti: il video

Diverse persone sono rimaste ferite dopo che una grande nave si è inclinata mentre si trovava in un bacino di carenaggio, dentro al porto di Edimburgo. Come riporta Sky News, un'importante operazione di salvataggio è in corso presso l'Imperial Dock di Leith dopo che la nave si è inclinata sul suo lato destro: sul posto ci sono ambulanze, vigili del fuoco, guardia costiera e un'elisoccorso. Le immagini mostrano la Petrel, una nave da ricerca, inclinata di 45 gradi.

Tra le ipotesi il forte vento: il video

I politici locali hanno dato la colpa al forte vento, come sostiene il consigliere di Leith Adam McVey che ha descritto l'incidente come "terrificante" per le persone a bordo. "I servizi di emergenza stanno rispondendo a un grave incidente ai moli di Leith: una nave è stata spostata a causa di forti venti" ha twittato.

Una portavoce della polizia scozzese ha dichiarato: "Ufficiali e colleghi dei servizi di emergenza stanno rispondendo a un incidente all'Imperial Dock di Leith, Edimburgo, in cui una nave in bacino di carenaggio è stata spostata dalla sua tenuta. La polizia è stata chiamata a intervenire intorno alle 8:35 di mercoledì e gli agenti sono rimasti sul posto".

Emergency services have been called to a dry dock in Leith after a ship partially toppled over.#TalkTV pic.twitter.com/yWVCZ4SB4N March 22, 2023

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it