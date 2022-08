Oggi in Italia primo cargo con mais dall'Ucraina

Arriverà oggi, 12 agosto 2022, al porto di Ravenna una nave cargo con 15.000 tonnellate di semi di mais provenienti da Odessa. Il cargo, in navigazione da sette giorni, è il primo convoglio commerciale che raggiunge l'Italia dopo lo sblocco diplomatico dei giorni scorsi. La nave batte bandiera maltese ed è partita il 5 agosto dal porto ucraino di Chornomorsk, vicino a Odessa. Ha poi effettuato una sosta a Istanbul in Turchia dove è stata sottoposta ai controlli previsti dall'accordo delle Nazioni Unite. La capacità di carico del mercantile è di oltre 41.500 tonnellate.

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli sarà presente con i funzionari dei reparti specializzati e con un proprio laboratorio chimico per effettuare le verifiche di protocollo. "L'Agenzia delle Dogane e Monopoli- spiega il direttore generale Marcello Minenna- sta seguendo da mesi con particolare attenzione la situazione nel Donbass per garantire la legalità e la sicurezza delle merci che arrivano in Italia. I reparti specializzati antifrode e chimici effettueranno tutte le verifiche necessarie per garantire la sicurezza sull'utilizzo del carico".

Il 16 agosto è in calendario l'arrivo di un'altra imbarcazione battente bandiera liberiana che trasporta 11mila tonnellate di soia. Anche in questo caso il mezzo giungerà in Italia dopo una sosta tecnica in Turchia secondo i protocolli delle Nazioni Unite.