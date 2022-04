La nave Moskva affonda e la propaganda russa va in tilt

L'incrociatore missilistico russo Moskva "ha perso stabilità ed è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta". Questa è finora la versione di Mosca sull'affondamento della nave da 186 metri e 12.500 tonnellate, ammiraglia indiscussa della flotta russa del mar Nero. Secondo il ministero della difesa di Mosca, citato dall'agenzia Tass, l'incrociatore sarebbe stato danneggiato da "un incendio che ha fatto esplodere le munizioni" a bordo. La versione del Cremlino dunque è che la nave sia affondata per un "semplice", benché disastroso, incidente e non colpita da un missile ucraino.

Il caso è stato ovviamente dibattuto anche sui media russi. L'emittente pubblica Rossija 1, il secondo canale televisivo più seguito nel Paese, riporta la tesi del ministero della Difesa secondo cui sulla nave si sarebbe sviluppato un incendio. Nessun attacco dunque. O forse sì? In effetti uno degli ospiti in studio, pur specificando che sulla vicenda esistono "diverse versioni", è furioso per l'affondamento dell'ammiraglia e spiega che si tratta di "un attacco contro il nostro territorio" e dunque è a tutti gli effetti un "casus belli", ovvero una giustificazione per dichiarare guerra all'Ucraina. "L'operazione militare speciale russa è finita la notte scorsa quando la nostra madrepatria è stata attaccata" afferma l'ospite del talk show. Ora dunque inizia la guerra.

Nel corso della trasmissione, spiega su Twitter la giornalista Julia Davis del Daily Beast, esperti e conduttori hanno avanzato la proposta di bombardare Kiev, distruggendo le ferrovie ucraine per rendere impossibile la visita di qualsiasi leader mondiale in futuro. Insomma, secondo la propaganda russa la nave ammiraglia si è auto-affondata, ma quello avvenuto al largo di Odessa è comunque un attacco alla madrepatria. Che giustifica dunque nuovi e pesanti bombardamenti.

(Video pubblicato su Twitter da Julia Davis)