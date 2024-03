Nave russa colpita da un drone sul Mar Nero. Kiev: "La Sergei Kotov è affondata"

Una nave russa sarebbe stata colpita e affondata da un drone ucraino nel Mar Nero. In una nota, l'intelligence di Kiev ha reso noto che nella notte "l'unità speciale dei servizi del ministero della Difesa 'Gruppo 13' ha attaccato il pattugliatore russo 'Sergei Kotov'. In conseguenza dell'attacco condotto con droni navali Magura V5, la nave ha subito danni a poppa, a destra e a sinistra. Il costo della nave affondata è di circa 65 milioni di dollari". Secondo la stampa ucraina nell’area di Kerch sono state udite cinque potenti esplosioni intorno alla mezzanotte.

L'operazione è stata condotta dalle forze della Marina e dalle forze armate con la collaborazione del ministero della Trasformazione digitale. L'attacco è stato compiuto non lontano dal Ponte di Kerch, in quelle che il Gur - l'intelligence militare ucraina - definisce acque territoriali ucraine. Il video è stato diffuso su Telegram da canali ucraini, in particolare quello di Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno.

Come procede la guerra

Dopo mesi di stallo pressoché totale, la linea del fronte in Ucraina si muove. Sul terreno Mosca ha la meglio in questa fase: i russi avanzano dopo aver sfondato ad Avdiivka. Ma gli ucraini puntano sui cieli: in poche settimane hanno abbattuto 15 caccia russi, e hanno anche cancellato il dominio russo sul Mar Nero con i droni navali.