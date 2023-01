La coppia che insegna online il nazismo ai bambini, nei compiti citazioni di Hitler

Lezioni online, con un preciso programma e circa 2.400 iscritti, per fare diventare ogni allievo "un meraviglioso nazista". È l'agghiacciante scoperta fatta in Ohio, dove una coppia da due anni teneva "lezioni di nazismo". Secondo quanto denunciato dal gruppo anti-fascista Anonymous Comrades Collective, i "docenti" si facevano chiamare Mr e Mrs Saxon e avevano aperto il proprio canale Telegram nell'ottobre del 2021 con il nome "Dissident Homeschool". L'iniziativa sarebbe stata lanciata su un podcast neonazista.

Per due anni, riportano i media americani, i due avrebbero diffuso indisturbati contenuti razzisti, antisemiti e omofobi, oltre che storicamente imprecisi intrisi di citazioni di Adolf Hitler o del generale confederato Robert E. Lee. Nel gruppo anche griglie da stampare, in modo che i bambini imparassero il corsivo scrivendo citazioni di Adolf Hitler. E ancora elenchi di letture consigliate con suggerimenti come "non dare loro contenuti multimediali ebraici" e suggerimenti per garantire l'istruzione a casa "pienamente conforme alla legge" in modo che lo Stato "non interferisca". Quando il gruppo ha raggiunto i 1.000 iscritti, sarebbe stata postata una foto di bambini che fanno il saluto nazista. "Mi riempie il cuore di gioia sapere che esiste una base così forte di nazionalsocialisti interessati alla nostra vittoria", la didascalia.

Mr e Mrs Saxon nella vita offline sarebbero Logan e Katja Lawrence di Upper Sandusky, Ohio. Lui assicuratore, lei insegnante a casa. I media americani hanno cercato di contattarli ma senza successo, nel canale sono state disabilitate le funzioni di commento e chat ed è anche sparita la pagina Facebook di Katja Lawrence.

La storia è al centro di accertamenti del Dipartimento dell'Istruzione dell'Ohio, ma il caso diventa anche politico con i democratici che hanno attaccato le legge sull'insegnamento da casa perché troppo vaga.