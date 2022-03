Cos'è questa storia dei nazisti in Ucraina

Secondo Vladimir Putin in Ucraina ci sarebbero dei nazisti e l'invasione russa servirebbe a liberare il Paese e a proteggere la popolazione russa dai loro soprusi. In parte è vero: ci sono dei nazisti in Ucraina e combattono, anche. Ma il loro ruolo è sovradimensionato (basta pensare che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è di fede ebraica) ed è sbagliato confondere sentimenti nazionalisti (in questo caso scatenati da un invasore) ed estremismi, anche se a volte le due cose potrebbero coincidere. Non è uno scontro tra ideologie differenti: lo dimostra come in Donbas si siano fronteggiate formazioni militari e para-ilitari da parte russa e ucraina con gli stessi principi di ispirazione nazista. L'ossessione di Putin per i "nazisti dell'Ucraina" non è nuova e ha delle ragioni precise: la principale è che lo combattono, e non da oggi.

Chi sono i nazisti in Ucraina?

In Ucraina ci sono delle formazioni politiche di estrema destra nazionalista, così come in tutti i paesi dell'ex blocco sovietico. Il partito che riunisce questi sentimenti si chiama "Svoboda", che in italiano significa "libertà". Era stato fondato nel 1991 con il nome di "Partito nazional-socialista di Ucraina". L'apice del successo di Svoboda è stato nel 2014, quando cavalcò il sentimento popolare contro l'invasione russa della Crimea e la guerra in Donbas. Gli estremisti hanno avuto un ruolo chiave negli scontri durante le proteste che hanno portato alla capitolazione del presidente filorusso Yanukovich.

Quanto è influente il partito nazista ucraino?

Nelle ultime elezioni del 2019 Svoboda ha ottenuto il 2,15% dei voti che hanno portato l'acquisizione di un solo seggio in parlamento. Il record di voti si è avuto nelle elezioni del 2012, con oltre 2 milioni di voti pari al 10,4% delle preferenze e 38 seggi. Attualmente il partito conta 15mila iscritti. Dire, come fa Putin, che la presenza di Svoboda giustifchi l'invasione equivarrebbe a dire lo stesso per l'Italia, e per altri Paesi, con formazioni politiche della stessa matrice neonazista come Casa Pound o Forza Nuova.

Cosa fanno i nazisti in Ucraina?

Oltre ad essere un partito politico, i gruppi di estrema destra ucraini si sono organizzati in battaglioni armati. Il più famoso è il "Battaglione Azov" che ha combattuto i russi in Donbas e Crimea e continua a combatterli nell'invasione attuale del Paese. Il manifesto politico di Svoboda prevede, tra le altre cose:

Bando all'aborto con imprigionamento dai 3 ai 5 anni per chi viola la legge;

Diritto a portare e detenere armi;

Nazionalizzazione delle maggiori imprese, fine della privatizzazione delle terre che saranno assegnate dallo stato in via ereditaria;

Reintroduzione dell'indicazione di appartenenza etnica su passaporti e certificati di nascita;

Rappresentanze su base etnica degli ucraini etnici e delle minoranze negli apparati statali;

Fermo sull'adozione di ucraini da parte di non ucraini;

Abolizione dell'autonomia della Crimea;

Abolizione dell'IVA;

Decomunistizzazione delle vie pubbliche (strade, piazze, ecc..);

Entrata nella NATO;

Ri-acquisizione delle armi nucleari dell'Ucraina cedute alla Russia.

Qual è il rapporto con il governo ucraino?

Il partito nazista ucraino "Svoboda" e soprattutto i suoi bracci armati sono serviti nelle fasi dell'invasione russa del 2014 per sopperire alle mancanze dell'esercito regolare ucraino. Le stesee formazioni combattono oggi la nuova invasione russa del paese. Ad eesempio, il Battaglione Azov fa parte della Guardia nazionale ucraina dal 2014, quando partecipò a diverse azioni militari coordinate dal Ministero degli Interni ucraino.