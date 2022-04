L'accordo sui negoziati tra Russia e Ucraina, secondo Putin

A quasi due mesi dall'inizio della guerra in Ucraina, arriva la mossa del Cremlino. Oggi Mosca ha annunciato di aver presentato una propria bozza di accordo sui negoziati tra Russia e Ucraina. Come riporta l'agenzia di stampa russa Tass, Dmitrij Peskov ha fatto sapere che la delegazione ucraina ha ricevuto un "documento formulato chiaramente e attende risposta". Ora, sostiene il portavoce di Vladimir Putin, "la palla è nel campo di Kiev". Mentre nel Donbass è cominciata l'annunciata seconda fase dell'invasione russa, da giorni le trattative tra le due delegazioni sembravano in una sostanziale crisi, con l'ultimo intervento sul tema, questa mattina, della portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, che aveva attaccato i negoziatori di Kiev di cui ormai Mosca non si fidava più.

Peskov ha ribadito le accuse del ministero degli esteri, riportando il pensiero del capo del Cremlino: "Il presidente ha affermato che la parte ucraina si discosta costantemente dagli accordi presi in precedenza, deviando dalle sue parole. Ciò ha conseguenze molto negative in termini di efficacia dei negoziati. Attualmente, la nostra bozza di documento è stata consegnata alla parte ucraina, stiamo aspettando una risposta". Quanto potrebbe durare questo stallo? Mosca non garantisce sui tempi e scarica le responsabilità su Kiev: "Abbiamo ripetutamente affermato che la dinamica del lavoro della parte ucraina lascia molto a desiderare, quindi gli ucraini non mostrano una grande inclinazione ad intensificare il processo negoziale", ha ribadito Peskov.

Dopo qualche ora è arrivata la risposta di Kiev. "L'Ucraina ha ricevuto le proposte russe sui negoziati tra i due Paesi e le sta studiando", ha detto il capo dell'ufficio presidenziale di Kiev Mykhailo Podolyak, secondo quanto riporta Interfax. "L'Ucraina ha consegnato le proprie proposte sulle disposizioni agli avversari ai negoziati di Istanbul. In particolare, queste riguardano le garanzie di sicurezza per prevenire altri attacchi in futuro al nostro Paese. La parte russa le ha studiate e ha presentato la propria posizione. Ora tocca a noi studiare, comparare e trarre conclusioni, sia politiche che legali", ha concluso Podolyak.

La scorsa domenica il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, aveva reso noto che "nelle recenti settimane non vi era stato nessun contatto con diplomatici russi a livello di ministeri degli esteri". "Gli unici contatti sono dei team negoziali che comprendono rappresentanti di diverse istituzioni e membri del Parlamento. Loro continuano le loro consultazioni a livello di esperti, ma non c'è stato nessun colloquio ad alto livello", ha affermato, sottolineando che la situazione "terribile" di Mariupol può essere "una linea rossa" nei negoziati. A pesare finora sui colloqui è stato anche il massacro di Bucha, la cittadina alle porte di Kiev dove sono stati trovati centinaia di corpi di civili uccisi durante l'occupazione russa.