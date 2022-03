Come stanno andando davvero i negoziati tra Russia e Ucraina

Ieri è andata male. Anzi, malissimo. Nessun accordo per un seppur fragile cessate il fuoco, nessuna tregua, e nemmeno alcun passo avanti sull'organizzazione di corridoi umanitari sicuri. L'incontro in Turchia tra i ministri degli esteri di Russia e Ucraina, Lavrov e Kuleba, non ha raggiunto alcun risultato. A ciò si aggiungono le parole del presidente russo Vladimir Putin: "Le conseguenze di una guerra economica si ripercuoteranno sullo stesso Occidente – ha detto il capo del Cremlino alla televisione di Stato –. Aumenteranno i prezzi del gas e del settore agroalimentare, mentre la Russia si sta già organizzando per fronteggiare autonomamente la crisi". Le sanzioni sono state superate nel passato "e lo saranno anche oggi - ha aggiunto - Ne guadagnerà la nostra indipendenza e la nostra sovranità".

Negoziati Ucraina-Russia: è andata male

Bisogna però concentrarsi sui dati di fatto più che sulle dichiarazioni. Ci si aggrappa a quello. E' un dato di fatto che per la prima volta, due rappresentanti di alto livello delle parti in gioco si sono incontrati in un terreno terzo (la Bielorussia di Lukashenko, legato a doppio nodo a Putin, non lo era) e hanno esposto le loro ragioni uno di fronte all'altro. La guerra, anzi "l'operazione militare" come dicono i russi, era iniziata per "denazificare" l’Ucraina secondo i vertici politici e militari: lo ha ripetuto anche Serghei Lavrov in una conferenza stampa dove è andato in scena un tragico spettacolo di dezinformatsiya (il ministro ha addirittura ha negato che la Russia abbia attaccato l’avversario). Ma ad Antalya in realtà è stato "costretto" a parlare direttamente con Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri del "governo nazista" di Kiev. Segno che le cose non sono andate finora come Mosca sperava.

Ieri è stato un primo abboccamento. "Serviva un inizio e, se continuiamo su questa strada, insieme possiamo raggiungere un risultato", ha commentato il ministro degli Esteri turco Cavusoglu, spiegando di lavorare per un incontro al vertice. Vuol dire un faccia a faccia Putin-Zelensky, dal quale possono dipendere le sorti del conflitto. Secondo Cavusogli "Kuleba ha detto che il presidente Zelensky era pronto per questo". Poi Lavrov ha riferito "che il presidente Putin non era contrario in linea di principio". Se un vero negoziato prenderà inizio potrà succedere solo così: con un incontro tra i presidenti di Ucraina e Russia, e con Erdogan mediatore.

Il principale nodo di un eventuale negoziato

Il principale nodo di un eventuale negoziato fra ucraini e russi è la neutralità di Kiev: "In un certo senso i due nemici sono d’accordo - nota oggi sul Sole 24 Ore un giornalista di enorme esperienza come Ugo Tramballi, ex corrispondente da Mosca e Medio Oriente, ha raccontato conflitti in mezzo mondo - La grande differenza è sull’interpretazione del principio. Gli ucraini sono disposti a rinviare sine die il loro ingresso nella Nato, un po’ meno l’ambizione di entrare nell’Unione europea. Purché la loro neutralità sia quella praticata dalla Finlandia che è entrata nella Ue solo nel 1995 ma che da 80 anni è libera e democratica come qualsiasi altro paese dell’Unione". Invece la Russia, formalismi a parte, continua a ritenere che la neutralità ucraina può essere esercitata solo all’interno della sua sfera d’influenza: ovvero un presidente-fantoccio il più simile possibile ad Alexandr Lukashenko. Non una nuova Finlandia dunque, bensì un’altra Bielorussia. L’incontro di Antalya secondo Tramballi "è stata un’altra prova di debolezza di Mosca. I piani prevedevano un intervento rapido e risolutivo, la caduta del regime di Kiev. Ora è evidente che questo non sia più possibile a meno di settimane di guerra dentro le città: nessun marine americano reduce della battaglia di Falluja in Iraq lo consiglierebbe".

Putin: un piano prima di sedersi al tavolo negoziale?

Almeno sei grandi città russe si ritrovano in queste ore sotto le bombe. Prima di qualunque accordo, Putin sembra avere un piano: conquistare almeno due città che gli impediscono di raggiungere il risultato minimo della campagna militare ucraina, ovvero il pieno controllo di tutta la costa sud, con o senza Odessa. Se cadranno in mano russa Volnovacha e Mariupol (città chiave), il Cremlino potrà dire di avere unito il Donbass alla Crimea, impossessandosi dell’intero Mare d’Azov e ripristinando le forniture idriche ed elettriche alla penisola occupata nel 2014: nessun "trionfo", quello è parso impossibile già dopo due giorni da inizio invasione, ma un risultato tangibile da offrire al suo popolo per non apparire sconfitto. Una lunga guerra in Ucraina è insostenibile per la Russia, che ha tutto da perdere (a livello di vittime e a livello economico). Secondo gli esperti militari della Nato, per prendere e tenere l’intero territorio ucraino, la Russia dovrebbe costantemente impiegare 600mila soldati: una mobilitazione insostenibile per qualsiasi potenza militare. Ancor di più per un Paese piegato dalle sanzioni, che solo nei prossimi mesi dispiegheranno tutti i loro effetti. Ancora di più considerando che le forze ucraine stanno ricevendo e riceveranno decine di migliaia di razzi anti-tank donati dall’Occidente: una falange che rende impossibile la vittoria di Mosca sul terreno.

Le forze ucraine non intendono cedere: quella di Mariupol sta diventando la battaglia chiave dell’intera guerra. I morti in città sono più di 1.000 e vengono scavate nuove fosse comuni: ormai non è più possibile portare i corpi fino ai cimiteri fuori città. Quante settimane, mesi può proseguire l’invasione? Il Pentagono ritiene che i caduti russi siano tra i 4 e i 6mila. Nelle città russe si iniziano a celebrare i funerali dei "morti nell’operazione militare speciale". L'esercito della Russia, nella sua storia recente, non ha mai avuto una media giornaliera di morti sul campo quella che ha oggi in Ucraina (anche basandosi sui dati ufficiali forniti da Mosca): fino a quando quella in Ucraina potrà essere presentata all'opinione pubblica russa come una "operazione speciale" e non come una guerra devastante e logorante?