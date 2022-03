Negoziati Russia-Ucraina: Putin vuole davvero trattare?

Russia e Ucraina stanno avvicinando le proprie posizioni su alcune questioni di "importanza fondamentale": lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in un'intervista concessa al quotidiano turco Hurriyet. Tuttavia, solo una positiva valutazione dei progressi nei colloqui da parte di entrambi i fronti potrebbe permettere di arrivare ad un cessate il fuoco, ha concluso Cavusoglu. Ankara, ha ricordato Cavusoglu, ha espresso la sua disponibilità a organizzare un vertice trilaterale con Vladimir Putin, Volodymir Zelensky, e Recep Tayyip Erdogan. "Se si arriva a un accordo, i Presidenti di Russia e Ucraina si incontreranno certamente e le due parti non escludono tale possibilità. E' importante che accada, che sia in Turchia o in un altro Paese".

Come stanno andando i negoziati

I toni sembrano più distesi rispetto a qualche giorno fa. Il presidente ucraino Zelensky - che martedì si collegherà con la Camera dei Deputati italiana - chiede che i colloqui con la Russia si svolgano al più presto, e che siano "equi e significativi". "Voglio che tutti mi ascoltino ora, specialmente a Mosca. È giunto il momento di un incontro, è tempo di parlare - ha detto in un videomessaggio condiviso su Telegram-. È giunto il momento di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che ci vorranno diverse generazioni per riprendersi".

"Quando Zelensky ha proposto di negoziare - dice il ministro degli Esteri russo Lavrov - il nostro presidente ha acconsentito, e infatti i negoziati stanno proseguendo. C'è la sensazione che gli Stati Uniti vogliano tenere la mano della delegazione ucraina e non permettano loro di accettare le nostre richieste, che secondo me sono assolutamente minime. Ma nonostante tutto, il processo continua".

Le condizioni poste dalla Russia

In una telefonata due giorni fa al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin ha elencato con precisione tutte le condizioni poste dalla Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina. La Bbc ha intervistato uno stretto consigliere di Erdogan che ha rivelato buona parte dei dettagli della conversazione. Il colloquio sottolinea il ruolo della Turchia come mediatore nel conflitto, già evidenziato dall’incontro fra i ministri degli Esteri dei due paesi che si è svolto sul suo territorio. Le richieste russe si possono dividere in due categorie secondo Ibrahim Kalin, il consigliere del presidente turco, che era presente durante la telefonata fra i due capi di Stato. Le prime quattro condizioni non sono troppo difficili da esaudire da parte del governo di Kiev, afferma Kalin. La prima è che l’Ucraina sia neutrale, ovvero non entri nella Nato: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha già ripetutamente dichiarato di avere accettato questa condizione, anche se resta in dubbio se l’Ucraina sarebbe libera di richiedere l’adesione all’Unione Europea e come potrebbero funzionare le “garanzie sulla sicurezza” richieste da Kiev: in sostanza la promessa da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu (più un paio di altri paesi), dunque paradossalmente Russia inclusa, che interverrebbero se l’Ucraina fosse minacciata da un’altra invasione.

Le altre tre sono il disarmo dell’Ucraina, che tuttavia non sembra escludere la possibilità di avere un proprio esercito: Mosca probabilmente chiede che non ci siano basi militari straniere in Ucraina e che Kiev non riceva più armamenti dall’estero; la seconda è qualche forma di protezione per la lingua russa, possibilmente inserendola fra le lingue nazionali, ma anche questo non pare difficile in un Paese dove tutti parlano russo e i russi sono quasi il 30 per cento della popolazione; e la “denazificazione”. Ma non ci sono nazisti nel governo ucraino: Zelensky è ebreo e parte della sua famiglia è scomparsa nell’Olocausto. Si potrebbe arrivare una legge che mette al bando i partiti nazisti e li condanna: attualmente nel Parlamento ucraino c’è un partito di estrema destra, ma ha solo l’1 per cento dei seggi. Tali richieste, commenta la Bbc, sembrano destinate a "salvare la faccia" a Putin, permettendogli di presentare la guerra come una vittoria per gli obiettivi di Mosca.

Putin vuole davvero trattare?

Gli scogli sono numerosi: le garanzie di sicurezza chieste dall'Ucraina, le modalità del ritiro delle truppe russe, la soluzione politica per tutti o almeno per alcuni territori contesi. Il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, ha ribadito che "ci sono concessioni che sicuramente non faremo, non intendiamo rinunciare a nessun territorio". Si punta almeno a un cessate il fuoco. I colloqui di pace tra l'Ucraina e la Russia ''potrebbero durare diverse settimane'', ha anche detto Podolyak, affermando che le posizioni di Mosca sono diventate più ''adeguate''. Allo stesso tempo, però, i negoziati su questioni chiave come le garanzie per la sicurezza, il ritiro delle truppe russe e il cessate il fuoco ''potrebbero necessitare di più tempo''.

La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ventila quello che è il timore di tutti: ovvero che i colloqui di pace tra Mosca e Kiev altro non siano che un diversivo per consentire alla Russia di riorganizzare le forze e sferrare un'ulteriore offensiva militare in Ucraina. Secondo Truss, intervistata dal Times, spetta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky decidere quale approccio tenere nei colloqui di pace, che però, avverte, potrebbero essere sfruttati da Mosca come "cortina fumogena".

Le forze russe intanto "continuano a fare progressi limitati" in Ucraina, "è molto improbabile che riescano a cogliere i loro obiettivi in questo modo": è l'analisi del think tank statunitense, Institute for the Study of War, il quale conferma la sensazione che l'Ucraina abbia "vinto la prima fase della guerra". Secondo l'istituto, è anche "improbabile" che la caduta di Mariupol cambi drasticamente l'esito di questa prima fase della campagna. Ma c'è anche chi ritiene possibile che dopo la caduta dei principali centri della costa sudorientale (Mariupol e Mykolaiv, quest'ultima vera città chiave), la Russia possa realmente decidere di sedersi al tavolo dei negoziati con maggiore volontà di giungere a un primo accordo.