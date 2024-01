Tutti i nemici dell'Iran: chi c'è davvero dietro la strage di Kerman

All'indomani delle esplosioni che a Kerman, in Iran, hanno provocato decine di morti e oltre cento feriti, nessuno ha ancora rivendicato l'attentato. Teheran ha subito puntato il dito contro gli Stati Uniti e Israele, ma la lista dei nemici del regime iraniano è lunga, e le modalità dell'attacco, secondo Washington, suggeriscono che la mano sia di gruppi terroristici da tempo attivi in Iran. Entrambe le ricostruzioni hanno indizi a supporto. Vediamo quali.

Il Grande Satana...

Partiamo dalla versione di Teheran: per l'Iran, dietro l'attentato ci sarebbe la mano di Israele con il sostegno degli Stati Uniti, rispettivamente il "Piccolo" e il "Grande Satana" come usa definirli il regime iraniano. Teheran non ha avanzato prove a sostegno di questa tesi, ma il giorno e il luogo delle esplosioni portano facilmente la popolazione iraniana a collegare la strage a Washington.

Le bombe hanno infatti colpito la folla radunata per commemorare la tomba di Qassem Soleimani, il comandante ucciso in un attacco di droni a Baghdad nel 2020 su ordine dell'allora inquilino della Casa bianca Donald Trump, lo stesso che fece saltare l'accordo con Teheran sul nucleare. Soleimani era a capo della Forza Quds, il braccio per le operazioni estere del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana.

...e il Piccolo Satana

Ma perché Washington avrebbe dovuto compiere un atto così eclatante in un momento in cui il presidente Joe Biden sta aumentando gli sforzi diplomatici per evitare un'escalation in Medio Oriente, evitando che la guerra di Israele ad Hamas non si allarghi all'Iran e ai suoi alleati nella regione? L'unica ragione potrebbe essere quella di inviare un segnale a Teheran nell'ambito delle tensioni nel Mar Rosso, dove i ribelli Houthi sostenuti dal regime iraniano stanno assaltando le navi occidentali e mettendo a rischio un pezzo del commercio internazionale. Proprio nei giorni prima dell'attentato a Kerman, l'Iran aveva annunciato l'invio di una sua fregata militare nel Mar Rosso, mentre gli Usa colpivano con dei raid le navi degli Houthi.

Nonostante questo, appare difficile anche alla stessa Teheran che Washington si sia spinta fino a far morire decine di civili presso la tomba di Soleimani. Piuttosto, per il regime iraniano, e non solo, l'attacco potrebbe essere un'iniziativa del premier israeliano Benjamin Netanyahu per forzare la mano con gli alleati occidentali e proseguire nella "distruzione" dei nemici a Gaza e nel resto della regione, nello specifico le organizzazioni del cosiddetto "Asse della resistenza" iraniano, da Hamas agli Hezbollah.

Il conflitto allargato

È un obiettivo dichiarato di Netanyahu e dei partiti più a destra del suo governo quello di non fermare l'offensiva post 7 ottobre alla sola Gaza, ma di colpire Hamas e i suoi sostenitori ovunque essi di trovino. In settimana, la Turchia ha arrestato 33 persone sospettate di essere agenti del Mossad in azione per uccidere i membri di Hamas rifugiatisi nel Paese. Poche ore dopo, Israele ha ucciso Saleh al-Arouri, il numero due di Hamas che si trovava in Libano, protetto dagli Hezbollah (altra organizzazione finanziata dall'Iran). Senza dimenticare l'omicidio in Siria di Razi Mousavi, generale delle Guardie rivoluzionarie, considerato tra gli uomini più vicini a Soleimani.

Dopo l'assassinio di Mousavi, Teheran aveva annunciato vendetta, cosa che l'ayatollah Ali Khamenei ha ribadito dopo la strage di Kerman. Stando alle valutazioni di diversi analisti, sia il regime iraniano, sia Netanyahu avrebbero interesse a far salire la tensione nella regione, ma non di arrivare a uno scontro diretto tra i loro eserciti. Il premier israeliano, in profonda crisi di consensi e in rotta con un pezzo importante dell'esercito israeliano, potrebbe aggirare queste difficoltà dinanzi a uno stato di guerra prolungato e allargato ai gruppi regionali finanziati dall'Iran. Dal canto suo, anche Teheran deve fare i conti con le proteste interne. Inoltre, il conflitto a Gaza ha già fatto naufragare un accordo sulla sicurezza tra Israele e Arabia Saudita inviso all'Iran.

Riecco l'Isis

Sembra quasi che vi sia una convergenza parallela tra Netanyahu e regime iraniano nel tenere alta la fiamma in Medio Oriente. E che la strage di Kerman possa essere funzionale a tale convergenza di interessi a prescindere da chi sia il vero autore. Gli esperti occidentali sottolineano come gli indizi portino all'Isis o a fazioni radicali dell'opposizione musulmana sunnita. Nel 2023, ci sono stati ben due attentati in Iran da parte dell'Isis-K, la fazione dell'organizzazione terroristica attiva in Afghanistan. In entrambi i casi, le modalità usate ricordano da vicino quanto avvenuto a Kerman. E in entrambe le occasioni, Teheran non ha avuto remore a puntare subito il dito sull'Isis (e anche contro i Talebani).

Alcuni esperti, come Meir Livak, docente dell'Unuversità di Tel Aviv, ritengono che gli autori dell'attentato possano essere "elementi salafiti-jihadisti", delle minoranze "beluci o curde o simili, ispirati dall'ideologia dello Stato islamico". Nel momento in cui scriviamo, non vi sono state comunicazioni ufficiali da parte dell'Isis, anche se alcuni media iraniani parlano di una possibile rivendicazione da parte dello Stato islamico.