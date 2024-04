Il nemico nel cortile di casa degli Usa: la Cina si è 'comprata' una nazione nei Caraibi

La Cina sta creando quello che di fatto è un avamposto a poche centinaia di chilometri dal territorio statunitense. Si tratta di un'isola caraibica a circa 354 chilometri dalla costa delle Isole Vergini americane, che ha sottoscritto un patto con Pechino che la farà diventare una zona economica speciale con stretti rapporti con il gigante asiatico. Si tratta dell'isola di Antigua dove, secondo alcuni documenti esaminati dal quotidiano statunitense Newsweek, verrà creata una zona speciale che avrà proprie formalità doganali e regole di immigrazione, un porto di navigazione, una compagnia aerea dedicata e che sarà addirittura in grado di emettere passaporti. Vi si stabiliranno imprese che offriranno di tutto, dalla logistica alle criptovalute.

La Cina del presidente Xi Jinping, le sue aziende statali e quelle private, si stanno facendo sempre più largo nelle isole di Antigua e Barbuda e in altri Paesi caraibici in questa regione strategica, da tempo nota come "terza frontiera dell'America". E lo sta facendo, così come fa in Africa, mettendo a disposizione le sue aziende per costruire infrastrutture critiche, tra cui porti, aeroporti e sistemi idrici, che stanno letteralmente trasformando il volto dell'isola di Antigua. Ma per gli Usa la vicinanza di un avversario, per non dire nemico, è a dir poco problematica. E non solo da un punto di vista economico.

"Siamo consapevoli che la Cina può utilizzare la sua presenza commerciale e diplomatica per scopi militari. In Asia, Africa e Medio Oriente, Pechino ha già abusato di accordi commerciali nei porti dei Paesi ospitanti per scopi militari; la nostra preoccupazione è che possa fare lo stesso in questa regione", ha detto a Newsweek un portavoce del Comando meridionale degli Stati Uniti. La Cina è diventata il "creditore di prima scelta" di Antigua, offrendo tassi di interesse del 2% e una moratoria di cinque anni sui rimborsi. Antigua ha aderito all'iniziativa infrastrutturale Belt and Road del gigante asiatico nel 2018, una delle prime tra le nazioni caraibiche, diventando parte di una catena di influenza globale gestita da Pechino.

"Vedo la Cina come un Paese che si basa sulla verità e che, almeno, ha un certo livello di empatia per i piccoli Stati e, in generale, per le persone povere e diseredate a livello globale", ha dichiarato al giornale statunitense il premier di Antigua, Gaston Browne. "Uno degli aspetti che abbiamo notato di Xi Jinping è che sembra avere una base, una visione globale in termini di umanità comune", ha detto il laburista, che è al potere dal 2014.

L'ambasciata di Pechino a St. John's, la capitale di questa piccola di appena 100mila abitanti, è stata soprannominata "La Fortezza" per le sue grandi dimensioni e la strette misure di sicurezza. Gli Usa temono che potrebbe essere un centro di intelligence regionale accanto alle strutture decennali che gli Stati Uniti sostengono che Pechino utilizzerebbe per spiare da Cuba.

"Data l'ampiezza degli investimenti in infrastrutture logistiche effettuati dalla Cina nei Caraibi, temiamo che la Cina possa incaricare le sue imprese statali e la sua diaspora di condurre operazioni di intelligence o di influenza contro gli Stati Uniti e i nostri partner nella regione per scopi militari. Queste preoccupazioni aumentano ulteriormente se si considera la pratica del Partito Comunista Cinese di prendere di mira, reclutare e corrompere i funzionari", ha affermato il portavoce del Comando meridionale Usa.