Sette neonati uccisi in ospedale: condannata infermiera killer

Un'infermiera inglese di 33 anni, Lucy Letby, è stata giudicata colpevole di aver ucciso sette neonati. I piccoli sono morti nell'unità neonatale del Countess of Chester Hospital tra il giugno 2015 e il giugno 2016. Secondo la Manchester Crown Court la donna è colpevole anche di altri sei tentati omicidi, sempre di neonati. Uno dei bimbi sopravvissuti ha però riportato danni al cervello.

Il caso di Letby è senza precedenti nella storia recente del Regno Unito. Secondo quanto riporta Sky News, la donna è stata anche dichiarata "non colpevole" per due accuse di tentato omicidio. La giuria non è stata in grado di emettere verdetti su altri sei capi di imputazione per tentato omicidio.

L'infermiera è stata descritta dall'accusa come una donna "subdola" che agiva a "sangue freddo" usando le sue conoscenze mediche per uccidere i piccoli, alcuni dei quali nati prematuri. Avrebbe iniettato aria alle sue giovani vittime, le avrebbe sovralimentate con latte e avvelenate con l'insulina. Lei si è sempre detta innocente e "ingiustamente accusata per coprire i fallimenti dell'ospedale".

Continua a leggere su Today.it...