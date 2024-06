Abbandona neonata in strada e scappa: le telecamere di sorveglianza riprendono tutto

Vivo per miracolo. Un neonato è stato trovato abbandonato su un piccolo ponte che conduce al sentiero pedonale di Bear Creek a Katy, in Texas, sabato scorso. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo, di età indefinibile, che lasciava la bambina avvolta in un asciugamano prima di fuggire dalla scena. Le immagini sono sgranate, ma la polizia sarebbe già sulle sue tracce.

Alcuni residenti del quartiere di Plantation Lakes, usciti di casa pochi minuti dopo per portare a spasso i cani, hanno visto il "fagotto", l'hanno soccorso e hanno immediatamente contattato le autorità, mettendo la piccola "in sicurezza" prima che il caldo intenso (oltre 35 gradi, quel giorno) potesse rappresentare una minaccia per la salute. Era nata, prematura, da poche ore. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Era nuda e avvolta solo in uno straccio.

"Ho notato due piedini che si muovevano"

"Abbiamo deciso di tornare a casa perché faceva troppo caldo. Camminavo e ho notato due piedini che si muovevano e ho urlato a mio marito: 'Oh mio Dio, un bambino, un bambino!'", ha detto la signora Daniela Fedele alla stazione televisiva locale KHOU. Suo marito, Luis Marin, ha descritto il momento in cui ha guardato la piccola: "La tengo in braccio, apre gli occhi, mi ha guardato. Stabiliamo un contatto visivo. E io penso, come può qualcuno fare una cosa del genere?".

I funzionari della contea di Harris ricordano che esiste la legge Baby Moses, che dà ai genitori che non sono in grado di prendersi cura del proprio figlio la possibilità di affidarlo agli operatori sanitari di emergenza. "Puoi sempre andare alla stazione dei vigili del fuoco, andare in ospedale, affidare il bambino a servizi professionali", ha detto Juan Garcia, dell'Unità per gli abusi sui minori dell'ufficio dello sceriffo della contea.

L'uomo che ha abbandonato la neonata non è ancora stato individuato. La polizia parla di "un giovane maschio ispanico o bianco, magro, di carnagione chiara con capelli neri, che teneva in braccio il neonato avvolto in un asciugamano. Indossava una camicia nera, forse pantaloni grigi", invitando chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.

La neonata, ricoverata nell'ospedale della città, è in buone condizioni.